27. März 2018, 19:02 Uhr Planung fürs Werksviertel Tüfteln am Schneewittchensarg

Eine Kostenexplosion wie an der Elbe soll in München unbedingt vermieden werden - trotzdem gibt es schon wieder alle möglichen Begehrlichkeiten und Ideen

Von Christian Krügel

Es ist ein Paradoxon, das sich nicht auflösen lassen wird: Das Konzerthaus im Werksviertel soll unbedingt so werden wie die Elbphilharmonie - und muss doch ganz anders sein. Der Bau der Architekten Herzog & deMeuron beeinflusst die Planungen seit Jahren. So spornte der Neid auf die Hamburger die Münchner Konzerthausfreunde bis hin zu Horst Seehofer an, endlich selbst eine solche Philharmonie zu bauen. Besser als Hamburg, ja besser als alles andere, einfach "Weltklasse" müsse Münchens Konzerthaus werden, postulierte 2015 der Ministerpräsident persönlich. Der Bau müsse eine "architektonische Landmarke" sein, wie Hamburg halt.

Die zwiespältigen Reaktionen der Münchner auf den Entwurf der Bregenzer Architekten Cukrowicz Nachbaur, die mit einem fast 50 Meter hohen Glashaus den Wettbewerb gewannen, rühren von dieser Erwartungshaltung her: Da wird einem eine Super-Elphi versprochen und dann bekommt man - einen Schneewittchensarg! Konstruktivere Architekturkritiker weisen daraufhin, dass der Entwurf viele Fehler vermeiden könnte, die in Hamburg gemacht wurden. An der Elbe steht etwa ein Musiktempel, den man mühsam erklimmen muss; im Werksviertel soll es ein ebenerdiges,einladendes Haus sein, dessen Säle bequem per Rolltreppen erreichbar sind.

So ganz genau weiß man das freilich noch nicht, denn zunächst gilt es, den Vertragsabschluss mit den Bregenzer Architekten in trockene Tücher zu bringen. Dem muss der Landtag zustimmen, was theoretisch bereits Ende April geschehen könnte. Erst wenn der Vertrag geschlossen ist, geht es dann an architektonische Details. Solange sind noch allerlei Wünsche erlaubt, die auch aus den Kreisen der Abgeordneten kommen. Manche möchten die Musikhochschule dort ganz unterbringen (was die selbst gar nicht will), andere ein Kongresszentrum draus machen; wieder andere wünschen sich eine Aussichtsterrasse (wie die Plaza in Hamburg), andere ein Restaurant direkt unter der gläsernen Kuppel. Das ist insofern komisch, als es die Mitglieder des Haushalts- und Kunstausschusses waren, die nach einer Reise nach Hamburg die Elbphilharmonie zum Negativbeispiel für München erkoren. Die Kostensteigerung auf 789 Millionen Euro dort sei durch zu überstürzte, zu unkoordinierte Planung und eben durch viele Extra-Wünsche im Nachhinein verursacht worden. Also verfügten die Abgeordneten in München, dass 2018 noch nicht mal Bodenproben vom Baugrund genommen werden dürfen. Erst brauche es eine saubere Planung und eine detaillierte Kostenrechnung. Die Experten im Bauamt sind darüber durchaus froh, weil nun in Ruhe Ausschreibungen und Vergaben gemacht und ein Planungsteam aus Baufachleuten und -firmen zusammengestellt werden kann. Das bedeutet aber auch: Was das Konzerthaus wirklich kostet, wird man erst im Frühjahr 2019 belastbar sagen können - was vielen Abgeordneten dann doch wieder zu spät ist. Deshalb dürfte es gerade in der CSU-Landtagsfraktion weiter Debatten um das Projekt geben, zumal sich Ministerpräsident Markus Söder und seine Kunstministerin Marion Kiechle noch gar nicht öffentlich dazu äußerten. Ob München irgendwann ein Haus haben wird, das Hamburg wirklich toppt, wird am Ende auch vom Akustiker abhängen. Wer das sein wird, ist offen. Für BR-Chefdirigent Mariss Jansons wäre die Wahl klar: Yasuhisa Toyota. Der Japaner ist für den Klang der Elbphilharmonie verantwortlich, war in Hamburg aber wegen teurer Umbauwünsche nicht unumstritten. In München wird der Akustiker nach einem strengen Vergabeverfahren ausgesucht. Begleitet wird das von einem Beratergremium aus Akustik-Professoren und Musikern. Entscheidung: frühestens im Sommer.