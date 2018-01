9. Januar 2018, 18:58 Uhr Pläne der GWG 750 Millionen Euro für neue Wohnungen









Feedback

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG baut 3700 neue Wohnungen. Bis zum Jahr 2022 sollen jährlich mehr als 700 Apartments fertig werden, sowohl frei finanzierte als auch geförderte. In ihre Bauoffensive investiert die GWG mehr als 750 Millionen Euro. Zusätzlich erstelle die Gesellschaft auf rund 19 000 Quadratmetern Kinderbetreuungseinrichtungen, soziale Einrichtungen sowie Supermärkte und Arztpraxen, heißt es in einer Mitteilung. Neben Nachverdichtungsprojekten wie beispielsweise in der Ludlstraße in Hadern engagiert sich die GWG auch bei den großen Neubauprojekten wie der Bayernkaserne und Freiham oder auch im Harthof. Der Wohnungsbestand der GWG wird somit in den kommenden Jahren um mehr als zehn Prozent anwachsen. Zurzeit bewirtschaftet sie rund 28 000 Mietwohnungen. In deren Instandhaltung und Modernisierung will das Unternehmen in diesem Jahr 50 Millionen Euro investieren.