8. April 2018, 18:50 Uhr Pflege in Seniorenheimen Zu wenig Personal, zu wenig Kontrolle, zu viel Druck

SZ-Leser berichten von schwierigen eigenen Erfahrungen mit Heimen und haben Verständnis für deren Nöte, nicht aber für Pfusch

SZ-Zeichnung: Dieter Hanitzsch (Foto: )

"Pflegemängel im Seniorenzentrum" und "Alarmierende Einblicke" vom 16. März:

Keine klare Qualitätssicherung

Mängel scheint es nicht nur im Seniorenzentrum Unterföhring, sondern in vielen Heimen zu geben. Ganz konkret könnte ich über viele Mängel im Seniorenwohnen Buchenau berichten, in dem mein Vater wohnte. Über die Mängel informierte ich den Heimleiter und, weil dies ohne Wirkung erschien, auch die Heimaufsicht. Diese wehrte aber meine Einlassungen in recht eigenartiger Form ab.

Nachdem mein Vater verstorben war, ersuchte ich den Heimleiter drei Mal schriftlich, mir Kopien der Pflegedokumentation zu überlassen, worauf ein Anspruchsrecht besteht. Alle Schreiben blieben unbeantwortet. Was soll man von so einem Verhalten gegenüber den Angehörigen eines Bewohners halten? Welche fachliche und menschliche Führung des Pflegepersonals kann in diesem Hause erwartet werden?

Es besteht sicher ein Mangel an Pflegekräften, es besteht ein Mangel an qualifiziertem Personal. Diese Probleme zu lösen wird aber nicht ausreichen. Die Heimaufsicht muss ihrer Aufgabe einer übergeordneten Qualitätssicherung nachkommen, da es eine klare Kontrolle der Abläufe im Heim nicht gibt. Viele Heimbewohner und ihre Angehörigen sehen zu oft über Mängel hinweg und wagen nicht, sich zu beschweren. Sie befürchten, dass dann die Behandlung der Bewohner erst recht schlecht ausfallen könnte.

Die Heimleitung muss die Bewohner und ihre Angehörigen als Partner akzeptieren, eine Verweigerungshaltung ist untragbar. Besteht die Hoffnung der Heimleitung, dass durch Nichtantworten und Verweigern von Informationen Probleme "beseitigt" werden? Christl Lange, Inning

Öffentlicher Druck nötig

Dieser Bericht ist wirklich alarmierend. Derartige Zustände im Unterföhringer Seniorenzentrum hätte ich nie für möglich gehalten. Der Betreiber dieses Heimes und anderer privater Pflegeheime, gleichzeitig Verbandspräsident und Talkshow-erfahren (siehe etwa sein Auftritt bei Frank Plasberg Mitte 2017) sollte sich schämen angesichts solcher Mängel.

Offensichtlich zieht er aber sein profitorientiertes Geschäftsmodell "Waschen, pflegen, trösten" einfach durch ohne Rücksicht auf die Pflegebedürftigen und deren Angehörige, die teuer dafür bezahlen müssen, aber auch auf Kosten der Heimmitarbeiterinnen, die er schlecht für deren schwere Arbeit entlohnt. Kritik ist aber auch zu üben an der Gemeinde Unterföhring, die zu gutgläubig sehr viel Geld in Bau und Betrieb des Seniorenheims steckte und dabei die Kontrolle vergaß. Ebenso an der Aufsichtsbehörde Landratsamt, die nicht häufig genug und ohne Anmeldung das Heim inspiziert.

Lob dem Unterföhringer Seniorenbeirat, der die Klagen der Angehörigen aufnahm und öffentlich machte, denn ohne Öffentlichkeit geht es wohl nicht, um Änderungen herbeizuführen.

Der Bürgermeister und die Heimleitung sollten also nicht beleidigt sein, wenn ihre Strategie, die Probleme "nicht-öffentlich" - also völlig intransparent für die Betroffenen - zu lösen, offensichtlich nicht aufgegangen ist. Wolfgang Stubenrauch, Unterföhring