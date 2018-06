10. Juni 2018, 17:08 Uhr Performance in den Kammerspielen 64 Stunden Peepshow

Eine gigantische Performance, durchgehend von Donnerstagabend bis Sonntagmittag: "New Beginnings" führt vor, wie sich die Menschen berieseln lassen - bis die Kammerspiele sich ein bisschen anfühlen wie Instagram.

Von Christiane Lutz und Egbert Tholl

"Es kann zu Wartezeiten kommen", hieß es kokett auf der Webseite der Kammerspiele in der Ankündigung von "New Beginnings". Schließlich könnten stets nur 12 Zuschauer in jeweils einer der kleinen Kabinen sitzen, die im Keller der Kammerspiele um eine sich drehende Bühne gebaut worden waren. 64 Stunden lang sollte darauf eine Performance stattfinden, von Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Durchgehend.

Der Regisseur Alexander Giesche hat sich das ausgedacht und für das Riesenprojekt ein Peepshow-Setting gewählt. Rund 50 Darsteller - darunter ein paar Schauspieler, Tänzer, ein paar Sanitäter und eine Thai-Masseurin - erarbeiteten mehr als 150 Mini-Szenen, die nacheinander durchgespielt werden sollten. Im Foyer der Kammer 2 verteilen sie dann schon am Eröffnungsabend Wartenummern. Wer einmal reinkommt in eine Kabine, darf so lang bleiben, wie er will.

Donnerstag, 23:07 Uhr

Das mit den Wartezeiten war doch nicht so kokett. Nach beinahe drei Stunden erstmals Einlass. Der Aufzug fährt hinunter zur Ebene 3, die Musik von der Bar verschwindet allmählich. Die Kabine ist vielleicht drei Quadratmeter groß. Ein Barhocker, eine Box mit Feuchttüchern, ein paar Kopfhörer baumeln von der Decke. Das Fenster geht auf. Eine Gestalt mit Bettlaken über dem Kopf wogt bedrohlich herum. Fenster zu. Fenster auf. Eine bayerische Schuhplattlertruppe führt ein paar Kunststücke zu Akkordeonmusik vor. Schuhplattler hat man dann weniger hier erwartet als Gestalten mit Laken über dem Kopf. Fenster zu, Fenster auf. Ein schluchzender junger Mann raspelt eine Zwiebel zu einem Song von Justin Biber. Fenster zu, Fenster auf. Eine Frau mit makelloser weißer Haut beginnt, sich mit Kosmetiktüchern abzureiben. Darunter kommen nach und nach riesige Tattoos auf Armen und Beinen zum Vorschein.

Man fragt sich, was das soll und ob man etwas verpasst, wenn man jetzt sofort die Kabine verlässt. Vielleicht folgt nach dem nächsten Black was Spannenderes. Oder danach. Bei "New Beginnings" ist es dem Zufall überlassen, wer was sieht. Was einmal vorbei ist, kommt nicht wieder.

Freitag, 9.56 Uhr

Es war die ganze Nacht Betrieb, sagt das Einlasspersonal. In den frühen Morgenstunden seien mal nur drei Leute da gewesen. Erstaunlich, dass jemand morgens um fünf ins Theater geht. Dann wiederum: morgens um fünf gehen die Menschen auch in richtige Peepshows. Oder sie hängen im Internet rum. Fenster auf: Eine Meerjungfrau glitscht auf der mit Gleitgel eingeschmierten Drehfläche herum und versucht, ihre Würde zu wahren. Es ist Thomas Hauser, Schauspieler an den Kammerspielen. Dann wieder ein trauriger Mann auf einem Stuhl, diesmal beißt er in eine Zitrone.

Bei diesen Szenen zuzuschauen, erinnert an Zappen durchs Fernsehprogramm. Man weiß nie, wo man als nächstes landet, auf Volksmusik folgt Drama, dann eine Doku, dann Werbung. Manche Szenen sind lustig, andere ermüdend oder rätselhaft. Sie erinnern auch daran, wie sehr wir uns an die Dauerberieselung gewöhnt haben, nicht nur im Fernsehen, auch im Netz. Auf Plattformen wie Instagram und Youtube lassen Menschen sich von anderen bereitwillig in ihr Leben glotzen, zeigen sich in ihrer besten Form, wie der Muskelmann, der sich in einer Szene auszieht oder verletzlich wie der Zwiebelmann.

"New Beginnings" kann also Analogie des voyeuristischen Verhaltens der Menschen gelesen werden. Im Netz fühlen sie sich so unbeobachtet wie in der Peepshow. Sie konsumieren wahllos, gehaltlos. Während der drei Tage tauchen als roter Faden immer wieder Themen wie der Zweifel an Gott, die Feier des Konsums, die Suche nach Anerkennung und die Inszenierung des Körpers auf. Das geht inhaltlich oft nicht sehr tief, wie eben auch die Inhalte im Netz nicht sehr tiefgründig sind.

Samstagnacht, 22.48 Uhr

Manche Besucher sind frustriert über das Nummernsystem. "Wie auf dem KVR", sagt einer. Doch das Warten ist zum Teil des Konzepts von "New Beginnings" geworden. Beim Warten kommen die Menschen nämlich wirklich in Kontakt, halten sich Plätze frei, diskutieren das Gesehene. Das Warten steht im Gegensatz zum singulären Erleben in der finsteren Kabine im Keller, wo man allein entscheiden muss, an welchen Stellen man lacht oder weint.

Nur alle paar Szenen, da lüftet sich das Spiegelglas zwischen Zuschauern und Performern. Jetzt können sich alle sehen, alle können sich ansehen. Das passiert vorwiegend dann, wenn die Performer etwas Ungehöriges tun. Sich ausziehen. Über Sex sprechen. Lasziv tanzen. Dann nehmen sie Augenkontakt mit den Kabineninsassen auf. Ein kleiner Störmoment für jene, die sich als Zuschauer in der Dunkelheit allzu sicher und unsichtbar wähnten.

Samstagnacht,irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr

Die Zeit breitet sich so amorph aus wie die Getränkelachen auf dem Silberboden im Foyer. Draußen und drinnen lungern Menschen herum, warten seit Stunden auf Einlass und werden noch Stunden warten. Wer drin ist, bleibt drin. Vielleicht hätte sich Giesche das Lied der Spider Murphy Gang anhören sollen, dann wüsste er, dass bei einer Peepshow die Zeit des Schauens limitiert ist. Aber vermutlich wäre ihm das viel zu analog. Giesche ist ein Junkie des Virtuellen. Mit "New Beginnings" erfindet er ein fabelhaftes Format, tolle Bühne (Matthias Kestel), tolle Technik, aber wenig Inhalt. Dazu konnte offenbar auch Benjamin von Blomberg, Noch-Chefdramaturg und für die Produktion zuständig, nichts Wesentliches beitragen. Im Programmzettel schreibt er, der Unterschied zwischen Live-Peepshow und Internet sei "die Kohärenz der Kommunizierenden in einem Raum". Dann schaut man auf eine schöne Frau, die mit großer Eleganz einen Hula-Hoop-Reifen kreisen lässt, extrem kohärent.

Den Hocker in der Kabine kennt man; solche stehen in der Cafeteria der Süddeutschen Zeitung. Dort wie hier sind sie nicht gemütlich, Samouil Stoyanovs halbversteckte Simulation einer angestrengten Selbstbefriedigung gerät zur Turnübung. Stoyanov ist der einzige Schauspieler vom Haus, der in diesen Stunden der Nacht auftaucht, als Onanator und als wunderbarer Packerllieferant, Konsumkritik, eh klar. Andere beten einen Turnschuh an, ein Tennisspielerpaar zeigt schöne Körper, eine Mikrowelle dreht sich, der Zimmerspringbrunnen auch und immer wieder fahren schöne Menschen an der Scheibe vorbei. In der Nacht sind die Spiegel meist offen, aber die anderen Betrachter sieht man kaum, nur dann, wenn sie an der Scheibe kleben. Stoyanov erhält Anfeuerungsrufe.

Das Vorhaben war, voller Neugierde eine lange Zeit hier zu verbringen. Doch bald scheint es interessanter, sich die Menschen im Foyer anzuschauen. Die sind im Warten voll kohärent.