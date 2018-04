2. April 2018, 16:32 Uhr Ostern Seltsame Brandserie im Münchner Osten

Immer wieder brennt es in den Wäldern zwischen Perlach, Putzbrunn und Höhenkirchen - zuletzt gleich zwei Mal am Karfreitag.

Die Ermittler gehen von einer Brandserie aus, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen könnte.

Oder ist altes Gras schuld an den vielen Waldbränden?

Von Martin Bernstein

Die Ostergrüße klangen lapidar: "Liebe Waldtruderinger, wir wünschen euch ein ruhiges Osterwochenende, wir sind auch jetzt für euch im Einsatz", ist seit Karfreitag vor einem Jahr auf der Homepage der östlichsten Münchner Wehr zu lesen. So wie es ausschaut, können die Waldtruderinger den Satz einfach mal stehen lassen.

Denn noch immer brennt es in den Wäldern zwischen Perlach, Putzbrunn und Höhenkirchen, zuletzt gleich zwei Mal am Karfreitag. In machen Fällen war es sicher Brandstiftung. Entdeckt hat den Brandstifter noch keiner, doch der Schaden geht inzwischen in den sechsstelligen Bereich. Neuanpflanzungen, gerodeter Wald, Wiesen - nichts ist vor dem Täter sicher, der wie im Vorjahr kurz vor Ostern erneut zu zündeln begonnen hat.

"Das ist nicht mehr zufallsbedingt"

"Ursprünglich war uns gar nicht klar, mit was wir es hier zu tun haben", gestand ein Brandfahnder vergangenes Jahr einem Reporter des BR-Fernsehmagazins "Quer". Doch dann verfolgten die Kriminalbeamten die Serie, fast täglich brannte es an einer anderen Stelle im Wald, zwei Wochen lang. "Das ist nicht mehr zufallsbedingt", erkannten die Fahnder. "Tatzeit, Tatort und angegriffenes Objekt" sind für die Ermittler mehr als nur ein Indiz dafür, dass die Brände 2017 im Münchner Osten sowie die vom Palmsonntag 2018 vom gleichen Täter gelegt wurden.

Oder reicht die Serie noch weiter zurück? Johannes Bußjäger, Kommandant der Grasbrunner Wehr, kann sich noch ans Jahr 2007 erinnern. Mehrere Waldbrände in kurzen Abständen gab es auch damals. In der Osterzeit und kurz danach. Dann war wieder Ruhe. Beinahe zumindest. Denn auch 2009, 2011, 2013, 2014 brannte es - immer um Ostern herum. Immer im Forst an der Stadtgrenze.

"Altes Gras vom Vorjahr ist im Frühjahr eine echte Gefahr"

Doch Hubertus Löffler warnt: Nicht immer, wenn es nach Serie aussieht, steckt auch ein Brandstifter dahinter. Löffler weiß, wovon er spricht. Der promovierte Forstwirt, Autor der Studie "Der Markt für größere Waldgrundstücke", arbeitet seit 1994 als Betriebsleiter und Geschäftsführer für die Agrar Grasbrunn GmbH. Der Betrieb gehört einem Zweig der Unternehmerfamilie von Finck. Für 2000 Hektar Fichtenwald und 400 Hektar Ackerfläche ist Löffler verantwortlich. Zwei Mal hat der Brandstifter vergangenes Jahr im Wald der Familie von Finck zugeschlagen, erzählt der Geschäftsführer. Um 4000 Euro hat das Unternehmen daraufhin die zunächst mit 1000 Euro dotierte Belohnung durch das Landeskriminalamt aufgestockt. Dass die Agrar Grasbrunn GmbH "bei einzelnen Brandfällen der Serie betroffen gewesen" sei, bestätigt die Polizei. Es gebe jedoch mehrere Geschädigte.

Erst dann, wenn der Täter gefasst ist, wird man wissen, wie viele Waldbrände tatsächlich auf sein Konto gehen. Denn dass es um Ostern herum in den Wäldern am südöstlichen Stadtrand brennt, dafür gibt es auch eine natürliche Erklärung. Und die heißt: Gras. "Altes Gras vom Vorjahr ist im Frühjahr eine echte Gefahr", sagt Löffler. Am gefährlichsten ist es in den vier Wochen um Ostern herum, wenn der Schnee weg, das dürre Gras noch da und frisches Grün noch nicht nachgewachsen ist. Wenn es dann trocken und warm ist und viele Spaziergänger im Forst unterwegs sind, dann genügt schon eine Unachtsamkeit und das dürre Gras brennt wie Zunder.