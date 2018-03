25. März 2018, 18:56 Uhr Osterferien Weiteres Bürgerbüro ohne Wartenummern

In den Osterferien müssen Wartende im Bürgerbüro am Orleansplatz noch ganz herkömmlich eine Wartenummer ziehen. Von Montag, 9. April, an gilt ein neues System: Termine können dann online, telefonisch oder am Servicepoint des Bürgerbüros gebucht werden, wie das Kreisverwaltungsreferat mitteilt. Am einfachsten funktioniere dies online unter www.buergerbuero-muenchen.de. Wer keinen Internetzugang hat, kann auch beim Servicetelefon unter 089/2 33-9 60 00 oder am Servicepoint des Bürgerbüros einen Termin vereinbaren. Die anderen Bürgerbüros in Pasing, an der Leonrodstraße, der Forstenrieder Allee und der Riesenfeldstraße verzichten schon seit einiger Zeit auf die Wartenummernausgabe; das Bürgerbüro im KVR-Hauptgebäude folgt nach dessen Umbau. Seit Längerem gibt es zudem in der Ausländerbehörde, im Versicherungsamt und bei der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle eine Online-Buchung.