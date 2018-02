14. Februar 2018, 19:01 Uhr Ostbahnhof Männer prügeln sich auf dem S-Bahnsteig

In den frühen Morgenstunden des Faschingssonntags sind mehrere Männer zwischen Marienplatz und Ostbahnhof in einer S3 in Streit geraten. Beide Gruppen verließen am Ostbahnhof die S-Bahn im vorderen Bereich des Bahnsteigs 3/4. Dort kam es laut Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Bayreuth durch einen 23-jährigen Münchner derart ins Gesicht geschlagen, dass das Opfer einen doppelten Bruch des Augenhöhlenknochens, eine Nasenbeinfraktur und ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Die Bundespolizei sucht Zeugen.