16. Juli 2018, 18:55 Uhr Opfer der NS-Diktatur Aus Stadt und Erinnerung verdrängt

Vielen jüdischen Antiquaren, Kunst- und Antiquitätenhändlern zerstörten die Nazis ihre berufliche Existenz. Eine Tagung im Stadtarchiv widmet sich dieser kaum aufgearbeiteten Geschichte

Von Jakob Wetzel

Ernst Weil hat versucht zu retten, was noch zu retten war. Der Münchner Antiquar wanderte im Frühsommer 1933 nach England aus; als Jude fürchtete er Nachstellungen durch die Nationalsozialisten. Das Antiquariat an der Barer Straße nahe dem Karolinenplatz, das sich spezialisiert hatte auf medizinische Fachliteratur und das er neun Jahre lang gemeinsam mit Hans Werner Taeuber unter dem Namen "Taeuber & Weil" geführt hatte, überließ er seinem Geschäftspartner. "Auf Grund freundschaftlicher Übereinkunft", hieß es dazu in einer Bekanntmachung. Doch in Wahrheit hatte jene Übereinkunft wohl wenig mit Freundschaft zu tun.

Weil verließ das Land fluchtartig, und er zahlte dafür einen hohen Preis. Er ging ohne reguläre Kündigung, daher pochte sein vermeintlicher Freund auf eine Entschädigung. Auf das Meiste sollte er einfach verzichten, klagte Weil damals in einem Brief an einen Geschäftsfreund in Basel. Lediglich den Wert der Bücher, die Weil und Taeuber eingelagert hatten, sollte er ausbezahlt bekommen - aber nicht zur Hälfte, wie es den Geschäftsanteilen entsprochen hätte, sondern nur zu einem Drittel. Und der frühere Partner fand nichts dabei, dem Emigranten auch noch vorzuschwärmen, dass nun die Juden aus dem Geschäft gedrängt würden: Adolf Weinmüller, der sich im Auftrag der Nazis um die Einzelheiten kümmerte, lasse grüßen, schrieb Taeuber im Juli 1933 an Weil. Die Briefe liegen im Münchner Stadtarchiv. "Er schaltet von morgens früh bis abends spät gleich." Den Handel mit alten Büchern, Kunst und Antiquitäten zusammenzufassen, sei eine "große Sache". Weinmüller sei dabei aber, schrieb Taeuber, "wirklich sehr geschickt".

Adolf Weinmüller war in der Tat gut beschäftigt. Dutzende jüdische Antiquare sowie Kunst- und Antiquitätenhändler verloren bereits in den ersten Monaten der Nazi-Herrschaft ihre berufliche Existenz. Früher als andere jüdische Gewerbetreibende waren sie den Repressalien der Machthaber ausgesetzt; die Nationalsozialisten versuchten aus ideologischen Gründen schon kurz nach ihrer Machtübernahme, die als "kulturzersetzend" diffamierten Juden aus dem deutschen Kulturbetrieb zu drängen.

Diese Geschichte aber ist bisher wenig aufgearbeitet. Noch immer liegen viele verbrecherische Machenschaften weitgehend im Dunkeln. Das Münchner Stadtarchiv widmet deshalb Schicksalen wie jenem von Ernst Weil jetzt eine eigene Tagung: Historiker und Archivare referieren vor Kollegen am Donnerstag, 19. Juli, über die Abwicklung jüdischer Kunsthandlungen und Antiquariate, über fragwürdige Bestände von Museen und Bibliotheken heute sowie darüber, wieso nach dem Zweiten Weltkrieg so wenige Kunsthändler zurückkehrten.

Melida Steinke (links) und Meike Hopp. (Foto: Robert Haas)

Damit nimmt das Archiv ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld in den Blick. Tatsächlich öffnen erst in jüngster Zeit vermehrt Kunsthandlungen und Auktionshäuser ihre Bücher und lassen aufarbeiten, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist. Vorbildhaft hierfür ist eine 2012 erschienene Studie der Münchner Kunsthistorikerin Meike Hopp gewesen: Im Auftrag des Münchner Auktionshauses Neumeister erforschte sie die Geschichte von deren Vorgängerfirma, des Auktionshauses, das eben jener Adolf Weinmüller betrieb. Sie erklärt, wie der Quereinsteiger und überzeugte Nazi zu einer zentralen Figur im Münchner Kunsthandel avancierte. Auch die Geschichte von Ernst Weil hat Hopp recherchiert. Heute arbeitet sie im Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte und erforscht dort gemeinsam mit Melida Steinke, was aus dem Besitz von Münchner Kunsthändlern und Antiquaren geworden ist. Zuletzt kuratierten die beiden eine Ausstellung über Hugo Helbing, einen jüdischen Münchner Kunsthändler, der von 1885 an aus einem kleinen Laden ein international beachtetes Auktionshaus machte, bevor er von den Nazis erst seiner Chancen beraubt und 1938 schließlich ermordet wurde. Beide, Hopp und Steinke, zählen am Donnerstag zu den Referentinnen.

Dem Stadtarchiv geht es bei der Tagung auch um seinen eigenen Beitrag zur Erforschung der Nazi-Zeit. Es hat in den vergangenen Jahren große Teile des Familien- und Firmenarchivs des jüdischen Antiquariats Jacques Rosenthal erworben und erschließt es derzeit. Am Donnerstag sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Der Nachlass sei einzigartig, sagt Anton Löffelmeier vom Stadtarchiv. Hier sei nachvollziehbar, wie ein Antiquariat vom Markt gedrängt und enteignet wurde, wie die Besitzer ins Exil gingen und sich dort wieder zu etablieren versuchten. Es sei sogar überliefert, wie die jüdische Familie nach 1945 versuchte, sich mit ihrem nicht-jüdischen Nachfolger in München zu einigen.

Doch Löffelmeier geht es nicht nur um die Rosenthals. Er will überhaupt darauf aufmerksam machen, welche zentrale Rolle Archive für die Provenienzforschung spielen. Archive hätten Daten über Täter und Opfer, Nachkommen und Berechtigte. Diese Quellen müssten zugänglich gemacht werden, idealerweise digital, sagt er. Da sei noch viel zu tun.

Was das in der Praxis bedeutet, ist bei Meike Hopp und Melida Steinke zu sehen. In ihrem Büro im Untergeschoss des früheren NSDAP-"Verwaltungsbaus" an der Katharina-von-Bora-Straße herrscht zwar einerseits Aufbruchstimmung: Immer mehr Händler seien dazu bereit, Wissenschaftler in ihre Unterlagen blicken zu lassen, berichtet Hopp. Doch andererseits wissen die beiden Kunsthistorikerinnen nicht, wie sie allein das abarbeiten sollen, was sich derzeit in ihrem Zimmer türmt. Die gesamte Wand entlang reihen sich Schränke voller Unterlagen der bekannten Kunsthandlung Julius Böhler. Im Gang stehen Akten Weinmüllers, und dann ist da auch noch das Archiv von Hugo Helbing. Ihr Ziel wäre es, alles in einer Datenbank zusammenzuführen. Aber regelmäßig erhielten sie auch Anfragen von Museen, die der Herkunft einzelner Exponate nachspüren wollen, sagt Hopp. "Wir kommen kaum hinterher."

Besonders schwierig wird die Arbeit, wenn es um Antiquariate geht. Denn anders als Gemälde oder Plastiken sind alte Bücher meist weniger einzigartig und daher häufig nicht exakt zu identifizieren. Der Weg von Büchern verliere sich oft in Bibliotheken oder Privatauktionen, sagt Löffelmeier. Auch deswegen sei kaum zuverlässig zu schätzen, um welche Geldbeträge es bei der sogenannten Arisierung von Antiquariaten ging. Noch dazu ist bis heute unklar, wie viele jüdische Kunsthandlungen und Antiquariate in München enteignet oder zwangsweise verkauft worden sind - ja, wie viele es überhaupt gab. "Über den Kunst- und Antiquitätenhandel der 1910er- und 1920er-Jahre wissen wir praktisch nichts", sagt Hopp. Die Nazis erfassten zwar systematisch die Firmen jüdischer Eigentümer, die früheste erhaltene Liste stammt allerdings von 1935 bis 1936. Wer bis dahin emigriert war, wie Ernst Weil, der taucht darin nicht mehr auf.

Karteikarten,die Objekte auflisten, die jüdische Händler in der NS-Zeit verkaufen mussten. (Foto: Robert Haas)

Klar ist: Es gab in München bekannte jüdische Branchengrößen, darunter die Antiquariate Jacques Rosenthal in der Brienner Straße 47 und Ludwig Rosenthal in der Hildegardstraße 14, dessen Bestand so groß gewesen sein muss, dass man ihn einst mit dem der Bayerischen Staatsbibliothek verglich. Und wie aus einer historischen Karte im Zentralinstitut für Kunstgeschichte hervorgeht, lag ein Schwerpunkt des Gewerbes offenbar im Bereich um den Maximiliansplatz, im Dreieck zwischen Lenbachplatz, Wittelsbacherplatz und Karolinenplatz - also ausgerechnet in jenem Teil Münchens, in dem die Nazis später Büros der NSDAP und parteinaher Organisationen konzentrierten und den sie auf diese Weise zu ihrem Parteiviertel machten.

Es ist kaum erforscht, was den Händlern im Einzelnen widerfahren ist. Die groben Linien aber sind klar. Im Juli 1933 wurde der jüdische Vorstand des Verbands des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels entlassen und durch Adolf Weinmüller ersetzt. 1934 wurde jüdischen Händlern das Versteigern formal verboten. Und im August 1935 erhielten mehr als vierzig jüdische Antiquare sowie Kunst- und Antiquitätenhändler ein Einschreiben der auf Betreiben von Joseph Goebbels gegründeten Reichskammer der Bildenden Künste, in der ihr Verband mittlerweile aufgegangen war. Die Kammer forderte die Händler auf, ihre Geschäfte aufzulösen oder "umzugruppieren", also in nicht-jüdische Hände zu legen - und zwar binnen einer Frist von vier Wochen. Angesichts der Masse an Kunstwerken und Büchern war an einen geordneten Verkauf nicht zu denken. Größere Händler konnten zwar für sich eine Verlängerung der Frist erwirken, die übrigen aber mussten ihren Besitz verschleudern. Das Regime nahm wenig Rücksicht darauf, dass die Preise damit auf dem gesamten Markt verfielen. Und die örtliche Konkurrenz hielt sich schadlos.

Wirklich wiedergutgemacht worden sei das nie, sagt Meike Hopp. Die Profiteure von damals wurden nach 1945 nicht belangt. Weil die sogenannten Arisierungen als staatlich verordnete Maßnahmen galten, bezahlte ausschließlich die öffentliche Hand Entschädigungen. Wer eine solche beantragte, musste auflisten, was ihm genommen worden war. Dabei musste er knappe Fristen einhalten, und das häufig ohne Unterlagen, erklärt Melida Steinke. Denn diese waren vielfach verloren gegangen oder befanden sich in der Hand der neuen Besitzer. Die wiederum hatten kein großes Interesse daran, das Geschehene aufzuklären, schon um es sich nicht mit ihren Kunden zu verderben. Die Händler, die einst die Not ihrer jüdischen Konkurrenten für sich ausgenutzt hatten, hätten nach dem Krieg lieber nach vorne geblickt, erzählt Hopp. Es müsse weitergehen, hieß es, sonst gehe der Handel kaputt.

"Die Dokumentationslage ist nach 1945 enorm schlecht gewesen", sagt Hopp. Viele Exilanten seien darauf angewiesen gewesen, ihren einstigen Besitz aus der bloßen Erinnerung zu rekonstruieren. Wenn die einstigen Besitzer im Holocaust ermordet worden waren und nur noch eine Tochter oder ein Sohn am Leben war, sei das eigentlich aussichtslos gewesen. Viele Verfahren seien eingestellt worden. Und die anderen zogen sich hin, oft über Jahre bis Jahrzehnte. Hinzu kam, dass in den Behörden meist dieselben Personen saßen, die bereits im Nationalsozialismus ihre Ämter innegehabt hatten. Angesichts dessen könne man sich nicht darüber wundern, dass nach dem Krieg kaum ein Kunsthändler nach München zurückgekehrt sei, sagt Steinke: "Eigentlich muss man fragen, warum überhaupt jemand zurückgekommen ist."

Ernst Weil kam nicht zurück. Er hatte 1933 zwar seine berufliche Existenz verloren, aber zumindest sein Leben gerettet. In London heuerte er erst bei einem anderen Antiquariat an, später machte er sich wieder selbständig. Sein früherer Münchner Geschäftspartner Hans Werner Taeuber hingegen taucht 1938 noch einmal auf: Da übernahm er "Gilhofer & Ranschburg", ein jüdisches Antiquariat in Wien. Nach dem Krieg habe er wohl in München weitergemacht, sagen Hopp und Steinke. Ob er und Weil noch Kontakt hatten, sei nicht bekannt. Falls sie sich nach dem Krieg noch einmal schrieben, dann liegen diese Briefe jedenfalls nicht im Stadtarchiv.