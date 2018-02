13. Februar 2018, 18:55 Uhr Oma macht's vor Alles außer Honigbrot

Lotte Glatt versucht es ohne Süßigkeiten

Lotte Glatt, Studentin, 24: "Ich faste Süßigkeiten. Dazu gehören für mich Gummibärchen, Schokolade, Eis, Kuchen, eigentlich alles Süße außer Honigbrot. In einem Jahr wollte ich mal nur auf Schokolade verzichten, aber das war eigentlich komplett verlogen. Ich habe dann eben Kuchen gegessen. Ich liebe nämlich Kuchen. Besonders in der Fastenzeit sind viele Geburtstage, bei denen es geilen Nachtisch gibt. Das ist schon gemein. Trotzdem faste ich jedes Jahr. Mit 13 zum ersten Mal. In dem Alter habe ich mir sonst jeden Tag so ein kleines Teilchen beim Bäcker gekauft. Heute bin ich 24. Inspiriert zum Fasten hat mich meine Oma. Sie ist sehr katholisch, fastete früher jedes Jahr streng mit Glaubersalz, viel Suppe, Brühe und Tee. Erst an Ostern wurde wieder ein Bier aufgemacht. Sie hat mir eingebläut, dass die Fastenzeit eine Zeit ist, in der man mal bewusst auf etwas verzichten kann. In der Zeit vor und nach Weihnachten isst man sowieso so viele Süßigkeiten. Trotzdem habe ich es das Fasten noch nie durchgehalten. Ich habe eine Anstandsregel. Wenn ich mit meiner Oma eine alte Freundin besuche und die hat extra Krapfen für uns besorgt, dann sage ich nicht nein. Das wäre unhöflich. Ich will ja nicht, dass die Frau traurig ist. Wenn ich auf Reisen bin, möchte ich außerdem die regionalen Spezialitäten probieren. Manchmal kommt mir aber auch einfach eine Geburtstagseinladung mit einer tollen Nachspeise dazwischen. Je länger ich faste, desto weniger habe ich dann aber Gelüste nach Süßem. Statt auf eine Nussschnecke habe irgendwann sogar Bock auf eine belegte Breze. Ich glaube, der Mensch kann seine Gewohnheiten da wirklich umstellen. Offiziell gibt es für mich an Ostern wieder Süßes. Wenn es nach mir geht, am liebsten einen Brownie. Ich bin dann aber auch mit jedem anderen Kuchen zufrieden."