Warum die Diskussion über eine Bierpreis-Bremse auf dem Oktoberfest in die falsche Richtung geht.

Polemik von Ulrich Schäfer

Im Lutherjahr gilt es daran zu erinnern, dass es dem großen Reformator am Ende vor allem um eines ging: ums schnöde Geld. Martin Luther stieß sich daran, dass die Kirche ihre Gläubigen nötigte, teure Ablassbriefe zu kaufen - auf dass sie nicht im Fegefeuer landen. Getreu dem Satz: "Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!" Der Ablasshandel war der Ausgangspunkt der Reformation.

In München zahlt man seinen Ablass alljährlich Ende September, Anfang Oktober beim Oktoberfest. Das Geld fließt nicht an die Kirche, und man wird, wenn man seinen Ablass entrichtet hat, auch nicht seine Sünden los, sondern im Gegenteil: Es ist der Anfang aller Sünden! Man trinkt eine Mass (und meist auch nicht nur eine), man verspeist dazu ein viel zu schweres Essen. Aber die eigentliche Sünde bei diesem Ablasshandel begeht natürlich der Wirt, der seinen Gästen einen übermäßigen Preis abknöpft, auf dass er sich die Taschen füllen kann. Was antwortet Toni Roiderer, der Chef der Wiesn-Wirte, auf die Frage, was denn ein Wiesn-Wirt so verdiene? "Eine links und eine rechts!"

Josef Schmid, der große Reformator aus dem Rathaus, will nun diesen Ablasshandel - nein, nicht verbieten - aber doch eindämmen. Drei Thesen (nicht 95 wie Luther) hat er diese Woche an seine Zimmertür am Marienplatz geschlagen, damit es auf der Wiesn künftig gesittet zugeht. Die erste These: Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist viel zu hoch! Die zweite: Man muss etwas dagegen tun! Drittens: Wir begrenzen deshalb den Bierpreis!

Den ersten beiden Thesen muss man als Wiesn-Gänger - und auch als Anhänger der Marktwirtschaft - uneingeschränkt zustimmen. Aber bei der dritten These scheint Schmid die Forderung seines Parteichefs Horst Seehofer, doch bitte schön endlich eine Obergrenze einzuführen, gründlich missverstanden zu haben.

Oder Schmid hat - auch das kann sein - nicht richtig bei Ludwig Erhard nachgelesen. Erhard ist Franke, so wie Markus Söder, er war aber nicht Mitglied der CSU (und auch nicht der CDU, sondern parteilos), weshalb er in Oberbayern nur bedingt als Kronzeuge taugt. Zur Ehrenrettung sei angebracht, dass der Mann aus Fürth seinen Lebensabend als Bundeswirtschaftsminister a. D. und Bundeskanzler a. D. in Gmund am Tegernsee verbracht hat.

Maß halten, nicht Mass halten

Erhard, ein Protestant wie Luther, gilt als Vater des Wirtschaftswunders, sein Buch dazu, "Wohlstand für alle", ist ein Klassiker, und Maß halten (nicht Mass halten) war sein Motto. Aber Erhard hat das Wirtschaftswunder nun mal nicht damit ausgelöst, dass er die Preise reguliert und eine wie auch immer geartete Obergrenze eingeführt hat - sondern im Gegenteil: Er gab im Juni 1948, zeitgleich mit der Einführung der D-Mark, die Preise frei. Gegen den Willen der Besatzungsmächte verkündete er dies in einer Rundfunkansprache und lieferte Tage später das "Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftungs- und Preispolitik nach der Währungsreform".

Man muss in diesem Gesetz nicht lange nachlesen, um zu erkennen, dass der Reformator Schmid seinen Erhard nicht verstanden hat. Denn schon in der Präambel des Gesetzes steht der unmissverständliche Satz: "Der Freigabe der Preise ist vor der behördlichen Festsetzung der Vorzug zu geben." Nur durch das freie Spiel der Kräfte, so Erhards feste Überzeugung, wird Wohlstand für alle geschaffen.