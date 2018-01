7. Januar 2018, 18:44 Uhr Ohne Führerschein Betrunkener Autofahrer ruft versehentlich Polizei









Über diesen Anruf staunte die Polizei nicht schlecht, als es am Donnerstag kurz vor Mitternacht klingelte: Am anderen Ende der Leitung berichtete ein hörbar betrunkener Mann gut gelaunt, dass er gerade mit dem Auto in Aschheim unterwegs sei. Frei von der Leber weg gestand er zudem, dass er keinen Führerschein besitze. Dann legte er laut Polizei "sichtlich erheitert" wieder auf. Wenige Minuten später rief der Unbekannte erneut die 110 an und schilderte, er fahre nun vom Friedensengel zum Prinzregentenplatz. Erst jetzt bemerkten die Beamten, dass der junge Mann wohl glaubte, er spreche mit seinem Vater. Offenbar hatte er versehentlich die Notruf-Funktion an seinem Handy gedrückt, anstatt wie beabsichtigt zu Hause anzurufen.

Die Polizei reagierte. Über die Telefonnummer ermittelten die Beamten Name und Anschrift des Anrufers und schickten eine Streife zu der Adresse. Die Tür öffnete ein besorgter Vater, der seinen 16-jährigen Sohn und sein Auto vermisste. Der Versuch, seinen Filius am Handy zu erreichen, scheiterte zunächst. Dann aber rief der Sohn ein drittes Mal bei der Polizei an, dieses Mal absichtlich, und beschwerte sich, was es denn solle, dass Beamte bei seinem Vater aufgetaucht seien. Nun endlich konnte ein Polizist den 16-Jährigen überreden, das Auto abzustellen. Eine Streife fand den deutlich alkoholisierten Jugendlichen und ordnete eine Blutentnahme an. Nun muss der angehende Mechatroniker aus Trudering mit verschiedenen verkehrsrechtlichen Strafanzeigen rechnen. Laut Polizei könnte die Trunkenheitsfahrt auch für den Vater Konsequenzen haben. Denn als Halter sei man verpflichtet, sein Fahrzeug gegenüber Unbefugten zu sichern. Sind Minderjährige im Haus, so ein Polizeisprecher, dürfe man den Zündschlüssel nicht offen herumliegen lassen.