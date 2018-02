13. Februar 2018, 18:55 Uhr Ökologiebewusst Test für den Totalverzicht

Meike Harms tauscht Autoschlüssel gegen Bahnticket

Meike Harms, Bühnenpoetin, 35: "Ich habe bei einer Aktion von Green City gewonnen und verzichte jetzt sechs Wochen auf mein Auto. Am Freitag habe ich den Schlüssel abgegeben und im Tausch ein kostenloses Bahnticket bekommen, meine beiden Kinder dürfen auch mitfahren. Für uns ist es eine Generalprobe. Wir fahren wenig Auto und haben uns schon länger überlegt, ganz auf das Fahrzeug zu verzichten - aus ökologischer Sicht. Ich möchte, dass der Planet für meine Kinder noch länger lebenswert bleibt. Lebensmittel kaufen wir regional und saisonal, reduzieren Plastik, kaufen unsere Kleidung viel bei Second Hand. Es ist aber eben nicht so, dass wir ganz zentral in der Stadt wohnen. Zu Fuß brauche ich 20 Minuten zur S-Bahn, mit dem Fahrrad zehn. Auch meine älteste Tochter fährt mit ihren sechs Jahren schon fleißig Rad. Wocheneinkäufe klappen gut mit dem Fahrradanhänger. Trotzdem hatten wir am Wochenende schon eine Herausforderung. Ich bin mit der Großen in die Kletterhalle gefahren, mit dem Rad. Auf dem Hinweg hat es geschneit, auf dem Rückweg geregnet. Das kostet Überwindung. Auch wenn es eklig ist, wir fahren trotzdem. Meine Tochter überwacht mich da auch ganz streng. Nur unsere Werkstatt schimpft, weil wir das Auto so wenig bewegen. Wenn wir in die Berge fahren, dann mit dem Zug. Mit dem Auto stünde man nur im Stau. Gewonnen habe ich mein Bahnticket übrigens mit ein paar Versen. Ich bin Poetry-Slammerin und dachte mir, um zu gewinnen, musst du auffallen: Wäre ein Leben ohne Auto hier draußen machbar? Hilft uns im Notfall der Traktor des Nachbarn? Was ist bei Sturm oder Wasserfallregen? Hält unsere Kleine auf dem Rad schon dagegen? Dies alles ließe sich am besten, unter Ernstfallbedingungen testen. "