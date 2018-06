13. Juni 2018, 10:39 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Warnstreik: München steht am Donnerstagmorgen still

Keine U-Bahnen, zwei Tramlinien, nur jeder zweite Bus: Vier Stunden wird bei der MVG gestreikt - worauf sich Pendler einstellen müssen.

Vier Stunden Ausnahmezustand: Im öffentlichen Nahverkehr in München wird am Donnerstagmorgen gestreikt. Betroffen sind U- und Trambahnen sowie Busse von vier bis etwa acht Uhr - und damit auch alle Pendler im Berufsverkehr. Die S-Bahnen fahren allerdings planmäßig, sofern es keine anderen Zwischenfälle gibt.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht davon aus, dass sich der Streik bis zum Mittag auswirkt. "Die Fahrer müssen zunächst zu ihren Fahrzeugen kommen, die Züge in das Netz einfädeln und von der Leitstelle in den Fahrplan eingetaktet werden", heißt es zur Erklärung in einer Pressemitteilung. Zudem könnten nicht alle Züge gleichzeitig ausrücken, weil das die Stromversorgung überlasten würde. Im Busverkehr werden Störungen bis in den späten Vormittag hinein erwartet.

Was fährt und was nicht?

U-Bahnen fallen komplett aus, weil ein geregelter Betrieb nicht gewährleistet werden kann.

Trambahnen: Die Linien 19 und 20 sollen nach Möglichkeit fahren. Je nachdem, wie viele Fahrer trotz des Streiks verfügbar sind, werden auch weitere Linien betrieben.

Busse: jedes zweite Fahrzeug ist im Einsatz, weil die Hälfte der Fahrer bei einem privaten Kooperationspartner beschäftigt ist, bei dem nicht gestreikt wird. Es kommt aber trotzdem zu beträchtlichen Einschränkungen auf vielen Linien und abweichenden Fahrzeiten.

S-Bahnen werden von der Deutschen Bahn betrieben und fahren normal.

Wo gibt es aktuelle Infos?

Die MVG informiert auf www.mvg.de über die aktuelle Betriebslage, ebenso auf ihrer Facebook-Seite und auf Twitter. Außerdem gibt es Informationen an den Anzeigetafeln vor Ort und per Durchsage.

Warum wird gestreikt?

Am kommenden Freitag werden Arbeitgeber und Gewerkschaften über den Tarifvertrag der Fahrer verhandeln. Die Gewerkschaft Verdi fordert sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber sehen den Tarifabschluss aus dem öffentlichen Dienst (7,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit) als oberste Grenze. Verdi spricht deshalb von einer "Blockadehaltung der Arbeitgeber" und hat zum Streik aufgerufen.