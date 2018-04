11. April 2018, 07:37 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Ab Juni umrundet ein City-Bus die Innenstadt

Die neue Ringlinie soll rund um die Innenstadt die bestehenden Linien 58, 148 und 150 ergänzen und alle U-Bahn-Äste kreuzen.

Am 7. Mai erhält Steinhausen eine umsteigefreie Straßenbahn-Verbindung in die Innenstadt.

Am 4. Juni starten der Fünf-Minuten-Takt auf der U 2.

Von Andreas Schubert

Neue Linien, dichtere Takte: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) stellt in diesem Frühjahr einiges an ihrem Fahrplan um. So wird die Tramlinie 25 vom 7. Mai an nur noch zwischen Grünwald und dem Max-Weber-Platz verkehren. Den weiteren Weg bis zum S-Bahnhof Berg am Laim bedient künftig die Tramlinie 19, die bisher zur St.-Veit-Straße fuhr. Von 2019 an wird die St.-Veit-Straße von der Linie 21 angefahren, in der Zwischenzeit von einer Ersatztram 37.

Durch die neue Linienführung der Tram 19 erhält Steinhausen eine umsteigefreie Straßenbahn-Verbindung in die Innenstadt. Die MVG reagiert damit auf Beschwerden von Anwohnern, die eine solche Innenstadtanbindung gefordert hatten. Zur Feinerschließung wird von 4. Juni an zusätzlich die Buslinie 149 Ostbahnhof - Zamilapark eingerichtet.

Diese neue Linie ergänzt im 20-Minuten-Takt das Tram- und Busnetz insbesondere im Bereich Zamilapark. Die Busse fahren zwischen Zamilapark, Vogelweideplatz, Einsteinstraße, Flurstraße und Ostbahnhof. Von dort aus besteht die Möglichkeit, ohne Umsteigen in Richtung Karl-Preis-Platz und zur Emdenstraße weiterzufahren. Die Betriebszeiten sind montags bis freitags von circa 6 bis circa 20.30 Uhr.

Fünf-Minuten-Takt auf der U 2 und City-Bus-Ring

Ebenfalls am 4. Juni startet der Fünf-Minuten-Takt auf der U 2, der montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr gilt - auch in den Ferien. Neu kommt an diesem Tag auch der City-Bus-Ring hinzu, der rund um die Innenstadt die bestehenden Linien 58, 148 und 150 ergänzt und erweitert und alle U-Bahn-Äste kreuzt. Wichtig zu wissen: Die neue Ringlinie trägt die Nummer 58, wenn sie im Uhrzeigersinn fährt. In der Gegenrichtung hat sie die Nummer 68.

Weil in manchen Abschnitten die Linien 54, 154 und 100 parallel fahren, soll fast auf dem kompletten City-Ring mindestens alle fünf Minuten ein Bus kommen. Auf dem Abschnitt Ostbahnhof - Kirchenstraße - Max-Weber-Platz fährt statt der Linie 148 künftig die 155. Damit entsteht eine neue Direktverbindung zwischen Haidhausen und Ramersdorf mit Anschluss an die U 2 am Karl-Preis-Platz.

Die MVG will vom Sommer an auch größere Fahrzeuge bei Tram und Bus einsetzen und ältere Straßenbahnen vorerst weiter am Laufen halten, statt sie auszurangieren. Zum Fahrplanwechsel im Dezember sind weitere Taktverdichtungen bei der U-Bahn geplant.