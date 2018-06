7. Juni 2018, 14:06 Uhr Obersendling Auto überrollt Kanalarbeiter - 62-Jähriger im Koma

Eine Autofahrerin war in die Tiefgarage eingefahren und hatte offenbar keine Chance, den auf dem Boden liegenden Mann rechtzeitig zu sehen.

Ein Kanalarbeiter ist in einer privaten Tiefgarage von einem Auto überrollt worden, während er auf dem Boden lag und mit der Befestigung eines Rohrs beschäftigt war. Der 62 Jahre alte Mann aus dem Allgäu erlitt laut Polizeiangaben multiple Wirbelverletzungen und schwebt seitdem in Lebensgefahr. Der 56-jährigen Autofahrerin könne man keinen Vorwurf machen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München. Die Anwohnerin hatte offenbar kaum eine Chance, den Arbeiter rechtzeitig zu sehen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen elf Uhr in der Garage eines Mehrfamilienhauses an der Halskestraße in Obersendling, berichtet die Polizei. Der 62-Jährige öffnete den Kanaldeckel, legte sich auf den Bauch und lehnte sich mit dem Oberkörper in den Schacht hinein. Laut Polizei führte der Allgäuer die Arbeiten alleine durch, er trug dunkle Kleidung und hatte den Bereich nicht abgesichert.

Noch während der Mann auf dem Boden lag, kam eine Anwohnerin nach Hause und fuhr mit ihrem Wagen in die Tiefgarage ein. "Erst als sie einen Schlag hörte, stellte sie fest, dass sie mit ihrem rechten Vorderrad über den Oberkörper des Mannes gefahren war", berichtet Polizeisprecherin Anna Heschl. Das Vorderrad blieb im offenen Schacht hängen. Die 56-Jährige stieg aus ihrem Wagen aus und bemerkte den Kanalarbeiter. Mit letzter Kraft konnte er sich noch aus dem Schacht befreien, dann blieb er schwer verletzt auf dem Asphalt liegen. Die Anwohnerin setzte sofort einen Notruf ab, Sanitäter brachten den 62-Jährigen ins Krankenhaus, wo er laut Polizeiangaben auch am Donnerstag noch um sein Leben kämpfte und künstlich beatmet werden muss.