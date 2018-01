4. Januar 2018, 22:08 Uhr Oberföhring Vertrackte Rochade









Wegen Platzmangels muss entweder die Feuerwehr oder die Kinder- und Jugendeinrichtung Muspilli umziehen. Die Stadt hat mehrere Varianten untersucht, Lokalpolitiker sehen noch eine andere Option

Von Ulrike Steinbacher, Oberföhring

Wenn es um die Zukunft der Oberföhringer Feuerwehr geht, hat der Bezirksausschuss Bogenhausen bisher immer mit zwei Bauklötzchen jongliert, bildlich gesprochen. Da war einerseits die Feuerwehr selbst mit ihrem dringend erweiterungsbedürftigen Gerätehaus; und da war andererseits der Jugendtreff Muspilli samt Kindergarten einer Elterninitiative, die beide gleich nördlich der Feuerwehr in der ebenfalls sanierungsbedürftigen Alten Schule untergebracht sind. Der Platz ist knapp im alten Oberföhringer Ortskern, also hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass entweder Feuerwehrleute oder Kinder würden weichen müssen, damit die jeweils andere Gruppe sich ein bisschen mehr ausbreiten kann.

Wer am besten die Umzugskisten packen und auf eines von zwei städtischen Grundstücken im Bürgerpark ausweichen sollte, das untersuchte das Baureferat eigens in einer Machbarkeitsstudie. Doch jetzt hat der Bezirksausschuss Bogenhausen noch eine ganz andere Idee ins Spiel gebracht, ein drittes Bauklötzchen sozusagen. Das Gremium schlägt vor, Jugendtreff und Kindergarten zumindest teilweise auf dem Gelände der Grundschule Oberföhring unterzubringen, die gemeinsam mit einem Haus für Kinder von 2019 an neu gebaut werden soll.

Doch erst einmal zu Bauklötzchen Nummer eins und zwei, Feuerwehr und Jugendtreff: Das Feuerwehr-Gelände an der Muspillistraße 25 ist zu klein, um dort eine Halle für vier Großfahrzeuge zu errichten, wie sie im Rahmen der notwendigen Generalsanierung gefordert wird. Wenn das denkmalgeschützte Nachbargebäude, die Alte Schule an der Muspillistraße 27, in die Erweiterung einbezogen würde, dann würde der Platz reichen. Allerdings reagieren die Nutzer der Schule - Elterninitiative, Kreisjugendring und auch das Sozialreferat - auf die Umzugsidee ausgesprochen abwehrend. Der Jugendtreff arbeite eng mit der Grundschule zusammen und sei von dort jetzt nur 350 Meter entfernt, lautet ein Argument. Der Bürgerpark dagegen liege 800 Meter weit weg - und diese Distanz sei für Grundschüler zu groß.

Im November 2016 gab der Stadtrat eine Machbarkeitsstudie zu dem Grundstückstausch in Auftrag, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Das Baureferat kommt zu dem Schluss, dass die Kinder im Bürgerpark besser aufgehoben wären als die Feuerwehr. Sie könnten in einem Neubau mit getrennten Eingängen unterkommen: der Kindergarten im Erdgeschoss, der Jugendtreff im ersten Stock. Dann könnte die Feuerwehr die Alte Schule für Verwaltung und als Lager nutzen, in einem Anbau westlich davon Umkleiden, Werkstatt und Schleuse unterbringen; die alte Wache könnte zugunsten von Parkplätzen und eines großen Übungshofs abgerissen werden. Weder eine Tiefgarage noch ein Keller für den Anbau wären nötig, was die Kosten senken würde.

Dagegen verwarf die Studie die umgekehrte Variante: Für die Feuerwehr sei das Grundstück im Bürgerpark viel zu klein, die Zufahrt schwierig. Zugleich reiche die Alte Schule auch mit neuem Anbau für die Zwecke des Jugendtreffs kaum aus. Ein Keller wäre notwendig, was die Kosten steigen ließe. Und trotzdem gäbe es dann immer noch keine Möglichkeit, ein erweitertes Raumprogramm umzusetzen.

Die dritte Option schließlich ist aus Sicht des Baureferats vollkommen undenkbar: dass die erweiterte Feuerwache und der sanierte Jugendtreff an der Muspillistraße Nachbarn bleiben. Dafür kommen sich beide Projekte zu sehr ins Gehege. Die Machbarkeitsstudie konstatiert dafür "erhebliche funktionelle Nachteile" und "unverhältnismäßigen Kostenaufwand".

Der Bezirksausschuss Bogenhausen hat die Ergebnisse in seiner jüngsten Sitzung "zustimmend" zur Kenntnis genommen - und dann seine neue Idee ins Spiel gebracht: Zumindest teilweise könne man Jugendtreff und Kindergarten doch in dem neuen Haus für Kinder unterbringen, das auf dem Gelände der Oberföhringer Grundschule errichtet wird und im Herbst 2022 in Betrieb gehen soll. Dafür lasse sich auf die geplanten drei Stockwerke der Kita vielleicht ein Terrassengeschoss setzen, bekunden die Bürgervertreter. An einem Jugendtreff-Standort im Bürgerpark will der BA zusätzlich festhalten.