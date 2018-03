23. März 2018, 18:55 Uhr Null Acht Neun Von Kasperln und Kiffern

Kolumne von Rudolf Neumaier

Die ersten Einladungen für den Festakt zur Verleihung des Bayerischen Dialektpreises sind diese Woche angekommen. Zu den Preisempfängern in der Allerheiligen-Hofkirche zählt erfreulicherweise Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, der aus je einem Zugereisten aus Straubing und Weilheim gebildete Beitrag Münchens zum Erhalt blitzgescheiten Schmarrns, guter Laune und bairischer Mundart. Geehrt werden auch der Laienspielkreis Mainburg und Bertram Popp, Leiter des Bauernhofmuseums Kleinlosnitz in Oberfranken, sowie ein Künstler namens Bbou. Dieser junge Mann bringt Rap und oberpfälzische Mundart zusammen, was ungefähr so heikel ist, wie einen Büffel mit einem Ochsen zu kreuzen.

Nebenbei zeigt die Wahl dieses Künstlers, dass die Staatsregierung ein Herz für Kiffer hat, obwohl sie Haschisch offiziell in Abscheu verdammt. Wenn du dicht bist, schickt dir Innenminister Herrmann seine Polizei; wenn du dicht bist und Sprechgesang über Schwammerl mit halluzinatorischer Wirkung dichtest, bekommst du einen Preis von den Ministern - ja, von welchen Ministern nun?

Die Einladung für den Termin am 16. April muss man sich aufheben. Dieses Dokument ist in der zurückliegenden Woche historisch geworden. Denn es "beehren sich", wie es heißt, als Gastgeber zwei Staatsminister, die jetzt keine Staatsminister mehr sind: Markus Söder und Ludwig Spaenle. Was hätte das für ein herrlicher Abend werden können, wäre Söder nicht Ministerpräsident geworden. Er und sein Oberprätorianer und der Kasperl und der Kiffer auf einer Bühne!

Wer springt nach Söders Auf- und Spaenles Abstieg beim Verleihen des Dialektpreises ein? Diese Frage soll am Freitag in der ersten Kabinettssitzung zu einem Zerwürfnis geführt haben, nachdem der bodenständige neue Heimatminister Albert Füracker aus der Oberpfalz klargemacht hatte, eher hänge er den Bayerischen Dialektpreis einem Dortmunder, einem Afghanen oder Hubert Aiwanger von den Freien Wählern um als einem Haschprediger aus seiner Heimat.

Kann sein, dass der Termin an Marion Kiechle hängen bleibt, der neuen Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Den Chefs dieser Sparte oblag stets die Dialektologie. Kiechle stammt aus Baden, als Medizin-Ordinaria hatte sie mit Mundartpflege so viel zu tun wie Büffel mit Kasperltheater. Aber sie war ja auch flexibel genug, ihren Job dranzugeben. Jetzt muss sie sich viel Schmarrn anhören, manchmal sogar gescheiten Schmarrn.