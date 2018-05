4. Mai 2018, 18:49 Uhr Null Acht Neun Venceremos am Monopteros

Der Tempel im Englischen Garten ist ein Sehnsuchtsort - für verschiedene Klientel

Kolumne von Andreas Schubert

Bayerns König Ludwig I. war ein ausgesprochener Fan der Hellenen; bekanntlich hat er vor lauter Philhellenismus seinem Land das Ypsilon in der Mitte vorgeschrieben. Doch als sein Filius Otto König von Griechenland wurde und die bis heute an der Ägäis populäre Darlehenskultur begründete, also bei Papa finanziell ordentlich in der Kreide stand, bekam die Liebe ein paar Kratzer.

Und als Ludwig den Monopteros bei Leo von Klenze bestellte, hatte das mit Otto eh nicht viel zu tun. Der Rundbau im griechischen Stil war dem Kurfürsten Karl Theodor gewidmet. So zumindest die damals offizielle Version. Moderneren Forschungen zufolge soll Ludwig nur ein Dach über dem Kopf gebraucht haben, wenn er mal in Ruhe mit seiner Frau Resi oder seiner damaligen guten Bekannten Marianna einen romantischen Spaziergang durch den Englischen Garten machte und die Turteltauben vom Regen überrascht wurden. Wer weiß schon, was sie dort dann gemacht haben, der Monarch war kein Kind von Traurigkeit. Weil damals aber nicht hinter jedem Baum ein Leserreporter mit Smartphone lauerte, konnte sich Ludwig mit wem auch immer völlig unbeobachtet unterstellen, so lange er wollte.

Der Monopteros zieht seit jeher Liebespaare an, aber auch die Jugendlichen der Stadt, die sich dort im Geiste Ludwigs der Paideia, dem alten griechischen Bildungsideal, widmen. Da entspinnen sich dann schon mal Fachdiskurse, die sich in der Sprache des humanistisch gebildeten Nachwuchses so anhören: "Boah, hast du die nicen ionischen Kapitelle gesehen?" "Yo, Alda, der Klenze war schon ein geiler Dude." Oder so ähnlich. Dann setzen sie sich hin und lesen sich gegenseitig Homer vor.

Der Monopteros, dieses hübsche Tempelchen, ist ein Sehnsuchtsort. Die jungen Menschen kamen schon in den Sechzigerjahren, als sie noch Gammler hießen, feierten nächtliche Dionysien, übernachteten dort, berauschten sich am klassizistischen Ambiente und an einem den Geist anregenden Kraut. Und sie schrieben auf die Säulen, was sie damals so bewegte: "Venceremos", "Che", "Black Power" - Begriffe, mit denen heute die unter 25-Jährigen kaum mehr etwas anfangen können. Aber müssen sie auch gar nicht. Die inspirierten Ergüsse der Beseelten, die damals als linker Kampfwortschatz missverstanden wurden und die Gesellschaft entsetzten, gibt es heute in anderer Form, wie man aktuell am Monopteros sehen kann. Das berühmte "ACAB" steht da gerade zum Beispiel mit roter Farbe auf die Säulen gesprüht und am Boden, in großen Buchstaben: "Fick das Denkmal" - ja, die Jugend liebt den Monopteros heiß und innig.

Inzwischen veranstalten sie dort sogar eine Art Olympische Spiele, die meistens mit der hohen Disziplin des Pankration enden. Philhellene Ludwig hätte sicher seine Freude daran gehabt. Wenn da nur nicht immer diese Spielverderber in Uniform auftreten und das Ganze mit Mixed Martial Arts verwechseln würden. Neulich sind sie sogar beim Pankration-Training eingeschritten. Von den alten Griechen haben sie bei der Polizei halt leider keine Ahnung.