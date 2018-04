6. April 2018, 18:50 Uhr Null Acht Neun Platz für Preissn

Als Nicht-Münchner freut man sich ja durchaus, wenn mehr Menschen aus der früheren Heimat in den Süden kommen. Damit sie auch möglichst lange bleiben, versucht man mit allen Kräften, ihnen diese Stadt schmackhaft zu machen. Kleine Lügen sind dabei ausnahmsweise erlaubt

Kolumne von Johan Schloemann

Ich bin nicht von hier, das habe ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal angedeutet. Der Kollege Kotteder, der in dieser Woche mehrmals sehr liebevoll über das Verhältnis von Einheimischen und Zugereisten geschrieben hat, würde mich mit der Bierwerbung ("Do is bsetzt - #NIXFUERPREISSN") sicher als Preußen bezeichnen, aber er würde im Zweifelsfall im Biergarten auch für mich Platz machen, also so, dass er etwas rein rückt und ich am Rand noch dazu passe, da auf der Bierbank, wo man runterfällt, wenn alle anderen zuerst aufstehen, was sie aber meistens gar nicht tun. Das ist das Nette an München.

Beim Heimischfühlen hilft es, wenn, wie bei uns im Feuilleton gerade geschehen, ein neuer Kollege aus dem Norden dazu kommt. Dann fühlt man sich, das ist das verlässliche Zugabteil-Syndrom, sofort wie ein Veteran. Besonders schön ist es, wenn man dann auch das gute alte Berlin-München-Spiel weiterspielen kann, ein Spiel, das ohnehin durch den neuen, einerseits schnelleren, andererseits oft stecken bleibenden Zug zwischen beiden Städten gerade wieder beliebt ist. Besagten Kollegen hat es nämlich direkt aus einer Berliner Journalisten- und Literatenblase an eine Schallschutzmauer an der Bahnlinie in Englschalking verschlagen.

Und nun erwische ich mich dabei, ihm einschlägige Tipps zur Eingewöhnung zu geben, ihm unaufdringlich zu suggerieren, dass er fern von jener Blase nichts verpasst, ja ihm, ohne dass es zu piefig rüberkommt, unterzujubeln, wie schön, entspannt und im Vergleich zur Hauptstadt funktionsfähig hier alles sei. Schließlich soll der mühsam hergelockte neue Kollege, so oft kriegt man heute ja auch keinen mehr im Zeitungsgewerbe, unbedingt länger in München durchhalten als der arme Lilienthal an den Kammerspielen.

Ein bewährter Vergleichspunkt im Berlin-München-Spiel, neben Bergen, Cabrios und dem ganzen Freizeitterror, der jetzt im Frühling wieder so richtig anfängt, ist die Verwaltung. In Berlin ist sie bekanntlich verrottet, da klappt gar nichts. Um den Gegensatz möglichst genugtuend zu machen, muss man also die hiesige Verwaltung loben, ihre Effizienz bis auf Montgelas zurückführen - und unbedingt erst mal verschweigen, dass die Schlangen beim Bürgerbüro mindestens so lang sind wie vor dem LAGeSo.