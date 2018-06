15. Juni 2018, 18:56 Uhr Null Acht Neun Münchner WM-Pflicht

Jetzt ist es wieder so weit: Wer nicht mitfiebert, wird bestraft - und zwar hart!

Kolumne von Andreas Schubert

Geht es nach dem Gesetz der Regelmäßigkeit, haut es den noch amtierenden Weltmeister Deutschland diesmal wieder früh aus dem Turnier. Mit einem "War schon immer so", wollen sich Bund, Länder und Kommunen diesmal aber nicht begnügen, weshalb nun umfangreiche Gegenmaßnahmen beschlossen wurden, die Mannschaft zu unterstützen. So gilt bis 15. Juli in der Straßenverkehrsordnung: Wer mit Außenspiegeln ohne schwarz-rot-goldene Überzieher erwischt wird, bekommt pro Tor der deutschen Nationalmannschaft einen Punkt in Flensburg. Dieselbe Sanktion droht Fußgängern, die nach einem deutschen Sieg nicht mindestens eine Augustiner-Flasche rituell auf der Leopoldstraße zerdeppern.

Die Frage "wo schaust du heute Fußball?" ersetzt mit sofortiger Wirkung jegliche Art von Grußformeln. Wer es darüber hinaus versäumt, die WM-Vergabe an Russland einmal täglich zu geißeln, muss pro Tor der deutschen Nationalmannschaft einen doppelten Wodka Putinoff exen. Wer während der WM etwas anderes isst als Chips oder Grillgut, muss für jedes von einem Bayern-Spieler erzielte Tor ein Packerl rohe Hoeneß-Würschtl runterschlingen. Und Münchner Biergärten, die nicht mindestens zwei strafraumgroße Leinwände aufstellen, brummt das Kreisverwaltungsreferat je Tor der Nationalmannschaft eine zusätzliche Stunde Sperrzeit auf.

Smartphones dürfen im öffentlichen Raum ausschließlich zum Abruf von Livetickern verwendet werden respektive von Internetseiten, die die "besten Public-Viewing-Tipps" geben. Für das Public-Viewing gilt überdies: Teilnehmer sind verpflichtet, ein deutsches Nationaltrikot zu tragen, mindestens vier Stunden vor dem Spiel einen Tisch zu besetzen und sich schon vor dem Anpfiff einen anzuleuchten. Die bayerische Polizei ist angehalten, das Einhalten des Mindestpromillewerts von 1,0 stichpunktartig zu überprüfen.

Für Tipprunden gilt: Mindestens eine muss im Kollegenkreis stattfinden (sonst Abmahnung); eine muss eine Teamrunde Männer gegen Frauen sein. Die weiblichen Teilnehmer sind dabei verpflichtet, darauf hinzuweisen, sie hätten keine Ahnung von Fußball, würden aber trotzdem bei solchen Tippspielen immer gewinnen. Die Teilnahme an mindestens 32 Tipprunden ist verpflichtend. Einzig gültiger Titeltipp: "Schland". Zuwiderhandlung wird mit einer lebenslang gültigen Dauerkarte im Grünwalder Stadion bestraft.