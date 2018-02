16. Februar 2018, 18:54 Uhr Null Acht Neun Im Walde von Toulouse

Die Welfenhöfe waren diese Woche als misslungenes Beispiel für Architektur in der Diskussion. Dabei ist dort nicht alles schlecht

Wir müssen noch einmal über die Welfenhöfe reden. Sie waren in dieser Woche im Gespräch, weil inzwischen auch bei der Münchner CSU angekommen ist, dass die vier Maximen für Wohnungsneubauten in dieser Stadt - flach, eng, teuer und hässlich - vielleicht doch korrekturbedürftig sind. Als ein Beispiel für solche Architektur hat der Fraktionschef Manuel Pretzl in seiner Generalkritik, die SZ berichtete, eben auch jene Welfenhöfe ausgemacht.

Für alle, die sich nicht so oft im Grenzland Giesing/Au/Haidhausen aufhalten: Es handelt sich um einen mehrteiligen Wohnblock längs der Bahngleise zwischen Ostbahnhof und Nockherberg, wo jetzt auch auf dem Gelände der früheren Paulanerbrauerei fleißig weitergebaut wird. Nach außen verströmt das Ganze in der Tat etwa den Charme einer rumänischen Geheimdienstzentrale von 1972. Bei dem blassgrauen, etwas höheren Eckbau der Anlage mit Büros und Supermarkt wartete man lange darauf, dass er angestrichen und gestaltet werde, bis man irgendwann verstand, dass er dauerhaft wie ein Rohbau aussehen sollte. Dass man Fassaden auch größerer Wohnsiedlungen menschenfreundlich gliedern könnte, das hätte man gleich gegenüber am sogenannten Weilerblock aus den Zwanzigerjahren lernen können, woran Architekten und Bauherr aber offenbar kein Interesse hatten.

So richtig und notwendig aber nun diese ästhetische und städtebauliche Kritik ist - sie hat mich lange in ein ziemliches Dilemma gebracht. Eines unserer Kinder ist nämlich drei Jahre lang in ebenjenen exemplarisch verschrieenen Welfenhöfen in den Kindergarten gegangen. Und was soll man sagen: Es ist ein schöner Kindergarten.

Räume und Ausstattung sind modern und angenehm. Und wenn man im Innenhof mit Garten, wo der Kleine drei Jahre lang Dreirad gefahren ist oder Würmer gesucht hat, mit anderen Eltern herumstand, wenn man sich da zu Elternabenden, Faschingsfeiern oder zum stets beliebten Singspiel "Im Walde von Toulouse" traf ("schneddereng, peng, peng!") - dann musste ich mir jedes Mal auf die Zunge beißen, um nicht etwas Abschätziges über das brutale Bauprojekt vor mich hinzumurmeln. Schließlich war dies nicht nur das Arbeitsumfeld wunderbarer Erzieherinnen und Erzieher, nein, auch einige der Eltern wohnten selber in der Anlage. Und ehrlicherweise musste ich mir eingestehen: Das Haus, in dem ich wohne, macht von außen auch nicht viel her. Kurzum: Wer unter euch ohne Bausünde ist, der werfe den ersten Stein.