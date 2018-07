6. Juli 2018, 19:01 Uhr Null acht neun Die Zukunft liegt in der Luft

München braucht mehr Taxis mit netten Taxipiloten. Und wenn die dann noch in die Luft gingen, hach, das wäre was. Der Münchner müsste viel öfter die Möglichkeit haben, über den Dingen zu schweben

Kolumne von Christiane Lutz

Taxifahren gehört zu den schöneren Seiten eines Münchner Lebens. Beispiel? Kürzlich, es war spät in der Nacht, ging irgendwo eine Party zu Ende. "Haidhausen, bitte." "Beim Möbel Willinger?" "Ja, da ungefähr." "Zum Willinger wollte ich immer schon mal. Waren Sie schon mal im Möbel Willinger? Ich brauche neue Stühle. Ich bin groß, das müssen gute Stühle sein." Der Taxifahrer fährt nach Haidhausen und stellt Auto und Taxameter vor besagtem Möbelgeschäft ab. Seelenruhig studiert er die Schaufenster aus dem Auto heraus. Die ausgestellten Stühle, ja, die sehen gut aus. Und diese Lampe, die da neulich hing, war auch sehr schön. Nun ist sie weg. Er muss doch mal rein, in den Willinger, und nach der Lampe fragen. Zum Abschied ruft er vergnügt: "Bis bald, beim Probesitzen."

Gut möglich, dass er bald mit einem Taxi über alle Möbelgeschäfte der Stadt hinweg fliegen kann. Die Rathaus-CSU hat nämlich angeregt, bei einem Neubau des Hauptbahnhofs Landeplätze für Lufttaxis einzuplanen. Diese sollen zwischen Flughafen und Bahnhof pendeln, etwa sieben Minuten würde das dauern. So fantasymäßig, wie das klingt, sei die Idee gar nicht. Ein paar schlaue Menschen hätten schon Prototypen entwickelt.

Nun ist es nicht nur angesichts des rührenden Möbel-Willinger-Fans begrüßenswert, dass die Stadt grundsätzlich mehr Taxis mit mehr netten Taxipiloten einsetzt. Auch der Straßenverkehr würde entlastet, von der grauenvollen S-Bahn ganz zu schweigen. Die Dinger müssten aber unbedingt über der ganzen Stadt fliegen. Mitarbeiter dieser Zeitung könnten so direkt von ihrem Fenster im 16. Stock aus ins Taxi nach Hause steigen.

Ein Münchner Hotel hat passend dazu verkündet, seine Gäste auf Wunsch in Helikoptern zu Sehenswürdigkeiten zu fliegen. Das Angebot "Oberbayern aus der Vogelperspektive" führt Willige nach Neuschwanstein, Linderhof oder ähnlichen anflugwürdigen Orten. Der Preis von 11 000 Euro dürfte den ein oder anderen Gast allerdings dazu bringen, statt der Vogelperspektive doch lieber die Homo-Sapiens-Perspektive auf Oberbayern zu wählen, aber grundsätzlich ist auch diese Idee gut. Denn wer über den Dingen schwebt, schwebt vielleicht wirklich über den Dingen. Ist entspannter, gelassener. Lufttaxi-Lobby und Helikopter-Lobby müssen sich jetzt nur noch zusammentun, dann wird das ganz groß in Bayern. Und unter uns: Vielleicht ließe sich das ein oder andere Lufttaxi mit dem ein oder anderen Minister(-präsidenten) an Bord so programmieren, dass es - huch! - die oberbayerische Vogelperspektive verlässt und in die Erdumlaufbahn entschwebt.