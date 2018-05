1. Mai 2018, 18:51 Uhr Neuwahl in Stadtratsfraktion Eine Doppelspitze für den Angriff

Aller Voraussicht nach werden Katrin Habenschaden und Florian Roth künftig die Rathaus-Grünen anführen. Hinter deren Wahl steckt auch die Frage, wer 2020 als OB-Kandidat antritt. Und sie ist der Auftakt einer großen personellen Erneuerung in den kommenden Monaten

Von Heiner Effern

Vor ihrem Abschied verspürt Gülseren Demirel "schon ein bisschen Wehmut", wie sie sagt. Schließlich habe sie es als erste Politikerin mit Migrationshintergrund an die Spitze einer Stadtratsfraktion in München geschafft. Am Mittwoch wird die Grünen-Politikerin nach sechs Jahren den Posten aufgeben, da sie im Herbst für den Landtag kandidiert. Sie wolle "einen klaren Cut", sagt sie, einen klaren Schnitt - ihre Chancen auf einen Einzug ins Maximilianeum sind gut. Ihre Nachfolgerin solle frühzeitig die Chance haben, in die Rolle hineinzuwachsen, sagt Demirel. Und wer das sein wird, scheint vor der turnusgemäßen Neuwahl des Fraktionsvorstands an diesem Mittwoch schon festzustehen. Sollten die Grünen nicht einen Sponti-Anfall aus längst vergangenen Tagen erleiden, wird die bisherige Stellvertreterin Katrin Habenschaden das Vertrauen der Fraktion erhalten. Dieser Wechsel wird aber nur der Auftakt für einen gewaltigen Umbruch sein, den die Grünen in den kommenden beiden Jahren zu bewältigen haben, bis zur Kommunalwahl 2020.

Etwa zwei Drittel der 14 Mitglieder starken Fraktion (inklusive Rosa Liste) haben bereits intern oder auch öffentlich erklärt, dann nicht mehr für den Stadtrat zu kandidieren. Bei einigen wie Lydia Dietrich und der letztmaligen Oberbürgermeister-Kandidatin Sabine Nallinger steht eine berufliche Neuorientierung an; andere wie Jutta Koller, Sabine Krieger, Herbert Danner oder Hep Monatzeder haben das Gefühl, lange genug für grüne Projekte in der Stadtpolitik gekämpft zu haben. Beginnend mit der Fraktionsklausur am Mittwoch und Donnerstag, hauptsächlich aber bei einem weiteren Treffen im November wollen die Grünen überlegen, wie sie sich neu sortieren. "Wir müssen schauen, dass die nächste Stadtratsliste thematisch und personell gut aufgestellt ist", sagt Demirel. Daneben gilt es zu klären, wer für die Grünen in den OB-Wahlkampf zieht. Interne Gespräche darüber laufen, die bisherige Fraktionschefin Demirel hält es für wichtig, dass der oder die Bewerberin "die Abläufe oder Themen im Rathaus gut kennt". Offiziell äußert sich noch niemand. Doch wenn spekuliert wird, tauchen schnell die Namen Habenschaden und Florian Roth auf.

Gilt als pointiert und angriffslustig: die Grünen-Politikerin Katrin Habenschaden. (Foto: privat)

Dieses Duo wird wohl von Mittwoch an die Doppelspitze bilden, die die Fraktion der Grünen traditionell leitet. Roths Wiederwahl scheint ähnlich unstrittig zu sein wie Habenschadens Beförderung. Das Verhältnis der beiden gilt als gut, das spricht dafür, dass sie sich still einigen könnten, falls sie tatsächlich beide Ambitionen auf eine OB-Kandidatur haben. Das würde zu dem Eindruck passen, den die Grünen gerade vermitteln: Bei ihnen ist so viel Harmonie, dass die zerstrittenen Stadtratskollegen von der SPD davon gerne eine Portion abhätten. Sie haben vergangene Woche unter großen Schmerzen ihren Fraktionschef Alexander Reissl erst im zweiten Wahlgang bestätigt. Das nehmen die Grünen wiederum als Zeichen, dass der einstige Koalitionspartner SPD weiter an die CSU heranrückt als zurück in ihre politische Nähe.

Sie rechnen deshalb damit, dass sie in einem rauen Kommunalwahlkampf von den beiden aktuellen Regierungsfraktionen CSU und SPD einiges abbekommen werden. Und sie lassen durchblicken, dass sie keine Beißhemmung mehr haben werden - so wie noch in den ersten beiden Jahren Opposition nach der Kommunalwahl 2014. Die SPD sei zerstritten, und die CSU suche händeringend nach Personal, seit Bürgermeister Josef Schmid bekannt gegeben hat, für den Landtag zu kandidieren, sagt Fraktionschef Roth. Die beiden "mit sich selbst beschäftigten Fraktionen stehen für Stillstand in der Stadtpolitik". Das wollten die Grünen mit eigenen Initiativen deutlich machen.

"Sie hat großes politisches Talent", sagt Florian Roth über Katrin Habenschaden, mit der er bald wohl die Doppelspitze der Grünen-Fraktion bilden wird. (Foto: Florian Peljak)

Habenschaden wird intern auch deshalb geschätzt, weil sie genau das gut kann: pointiert und angriffslustig grüne Positionen vertreten. "Sie hat großes politisches Talent und bereitet sich akribisch vor", sagt Roth. Sie müsse nach Demirels Rückzug aber auch eine große Lücke schließen, analysieren viele Grüne. "Ein herber Verlust" sei der Abschied der jetzigen Fraktionssprecherin, sagt Roth. Auch Habenschaden betont, wie viel sie in den vier Jahren, die sie nun dem Stadtrat angehört, von Demirel gelernt habe: "Sie ist ein großes Vorbild für mich." Demirel mache nicht nur mit Herz Politik, sondern führe so auch die Fraktion. Diesen Stil will Habenschaden fortsetzen, falls sie gewählt wird.

Spannend wird sein, ob sich die Grünen mit Roth und Habenschaden, die beide eher nicht dem linken Flügel der Partei angehören, konservativer profilieren, um nach der Wahl 2020 auch offen für Gespräche mit der CSU zu sein. Sollte diese den liberalen Kurs des scheidenden Bürgermeisters Schmid fortsetzen, gilt das als nicht unwahrscheinlich. Im Jahr 2014 hatten sich die Grünen noch strategisch stark an die SPD gebunden. Doch das Verhältnis ist deutlich abgekühlt, auch weil die Grünen bei der Bundestagswahl 2017 der SPD in München den zweiten Rang abgenommen haben. Zudem könne man gleich auch mit der CSU direkt sprechen, solange bei der SPD der konservative Reissl an der Spitze stehe, ist von den Grünen immer wieder zu hören. Sie selbst werden aber auch noch ein Problem lösen müssen: Neben Demirel verlassen mit Dietrich in diesem Sommer und mit Jutta Koller im Jahr 2020 die profiliertesten Sozialpolitikerinnen die Fraktion. Wie und ob diese Lücke geschlossen werden kann, ist bisher nicht abzusehen.