28. Mai 2018, 18:51 Uhr Neuhausen Brand in Wäscherei

Ein Brand in einer Wäscherei hat nach Schätzungen der Feuerwehr einen Sachschaden von mehr als einer halben Million Euro angerichtet. Das Feuer brach am Freitagabend an der Maximilian-Wetzger-Straße in Neuhausen aus. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 20 Uhr, war die Wäscherei geschlossen und leer. Ein Mitarbeiter des Biomarktes nebenan bemerkte die Hitze und den Rauch, fürchtete zunächst, in dem Lebensmittelladen würde es brennen, und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte suchten den Biomarkt vergeblich nach dem Brandherd ab und fanden ihn schließlich in der Wäscherei im Eckgebäude. Sie löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Abgesehen von dem erheblichen Schaden in der Wäscherei musste auch noch der Großteil der Lebensmittel des Biomarktes entsorgt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einem Kabelbrand durch einen technischen Defekt aus.