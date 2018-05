31. Mai 2018, 16:57 Uhr Neufahrner Kurve Flughafen-Anschluss bremst die S 1

Die Bauarbeiten für den neuen Flughafen-Anschluss über die Neufahrner Kurve, die Ende des Jahres in Betrieb gehen soll, führen im Juni zu Fahrplaneinschränkungen bei der S-Bahnlinie S 1 an den Wochenenden und werktags in den Nächten. An den vier Wochenenden von 1. bis 25. Juni fallen jeweils von Freitagabend ab 22.50 Uhr durchgehend bis Montagfrüh um 3.30 Uhr die S-Bahnen zwischen Freising und Neufahrn aus. Sie werden durch Busse ersetzt. In dieser Zeit baut die Bahn Weichen ein, um die Neufahrner Kurve an die Bahnlinie München - Landshut anzuschließen. Unter der Woche werden die bereits laufenden nächtlichen Oberleitungsarbeiten fortgesetzt. Noch bis Freitag, 29. Juni, werden jeweils zwischen 0.50 Uhr und 3 Uhr die S-Bahnen zwischen Freising und Neufahrn durch Busse ersetzt. Der S-Bahnverkehr zum Flughafen ist von den umfangreichen Bauarbeiten genauso wenig betroffen wie der Regionalverkehr. Bei den Regionalzügen kann es vereinzelt zu Verspätungen beim Passieren der Baustelle auf dem Nachbargleis kommen. Auch die Brückenbauarbeiten der Landeshauptstadt für den Arnulfsteg in der Nähe der Donnersbergerbrücke führen werktags in den Nachtstunden zwischen 0.50 Uhr und 3 Uhr zu Einschränkungen: Die S-Bahnen der Linie S1 beginnen und enden deshalb am Hauptbahnhof und halten nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof.