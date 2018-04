10. April 2018, 18:58 Uhr Neues Quartier geplant Kirchheim bewirbt sich um Landesgartenschau

Eine der nächsten Landesgartenschauen 2024, 2025 oder 2026 könnte am nordöstlichen Stadtrand von München stattfinden. Die etwa 13 000 Einwohner große Gemeinde Kirchheim im Landkreis München will sich für diese Schauen bewerben. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Im Rennen sind sieben weitere Kommunen, darunter die Stadt Weilheim in Oberbayern. Das Besondere an dem Kirchheimer Konzept: Ähnlich wie bei der Bundesgartenschau 2005 in der Messestadt Riem soll auch in Kirchheim rund um einen (etwa zehn Hektar großen) Park ein neues Quartier entstehen - mit Wohnraum für etwa 3000 Menschen, einem neuen Rathaus, Gymnasium und Betreuungseinrichtungen für Kinder.