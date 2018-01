8. Januar 2018, 18:50 Uhr Neuer Pächter Mövenpick im Tierpark









Von fjk

Die in der Schweiz ansässige Mövenpick-Gruppe ist neue Pächterin des Hauptrestaurants im Tierpark Hellabrunn. Mit dem Jahreswechsel hat ihr Tochterunternehmen Marché International das Selbstbedienungsrestaurant mit 1100 Sitzplätzen übernommen und am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal wieder geöffnet - einen Tag später, als ursprünglich geplant, denn der Tierpark war am Mittwoch wegen des Sturmtiefs Burglind geschlossen. Größte Neuerung ist bislang eine neue Markt-Station mit vegetarischen und veganen Speisen. Ein großer Umbau wird in einem Jahr folgen, wenn auch das neue Hellabrunner Mühlendorf entstehen soll.

Bislang war das Hauptrestaurant vom Münchner Unternehmen Rubenbauers Genusswelten geführt worden. "Unser Pachtvertrag ist aber Ende 2017 ausgelaufen", sagt dessen Chef Karlheinz Reindl, der auch Wirt des Donisl ist. Man habe sich wieder beworben, sei dann aber den Schweizern unterlegen. Rubenbauer hätte ebenfalls einen Großumbau geplant. Eine große Markthalle mit alpenländischen Spezialitäten hätte es werden sollen, die zum künftigen Mühlendorf passt. Etwas Ähnliches plant auch die internationale Mövenpick-Gruppe, die der Familie von Finck gehört.