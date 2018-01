9. Januar 2018, 18:58 Uhr Neue Viertel, mehr Grün Blick in die Zukunft









Eine Ausstellung des Planungsreferat zeigt in vier Themenbereichen die Herausforderungen und Visionen der Stadtentwicklung

Von Thomas Anlauf

Wohnungsbau: Entlastung im Westen

In Freiham entsteht derzeit ein völlig neuer Stadtteil, in dem 25 000 Menschen wohnen und 7500 arbeiten sollen. Die Fläche ist mit 350 Hektar größer als der Central Park in New York, allein der geplante Landschaftspark soll 55 Hektar groß werden. Doch so groß die Dimensionen des künftigen Stadtteils sind, es reicht bei Weitem nicht, um dem starken Zuzug Herr zu werden: Jährlich wächst München um etwa 20 000 Einwohner. Mit den Strategien Verdichten, Umstrukturieren, Erweitern sollen neue Flächen für den Wohnungsbau geschaffen werden. 8500 Wohnungen sollen nun jedes Jahr gebaut werden. Mit dem Programm "Wohnen in München VI" werden von 2017 bis 2021 insgesamt 870 Millionen Euro an städtischen Fördermitteln für bezahlbaren und geförderten Wohnungsbau eingesetzt. In der Münchner Innenstadt soll, so weit es geht, nachverdichtet werden, in einigen Gebieten der Stadt könnten durchaus deutlich höhere Wohnhäuser als bislang entstehen.

Architektur: Spannendes im Werksviertel

Das starke Wachstum der Stadt verändert auch ihr Gesicht. Neue Quartiere schießen aus dem Boden, nicht immer sind die Münchner glücklich mit der Architektur, Kritik gibt es immer wieder an Teilen der Bebauung entlang der Bahnachse im Münchner Westen. Es geht aber auch anders. Auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne im Münchner Norden entstand ein neues Wohnprojekt. Erstmals in München plante ein Konsortium aus Baugenossenschaften, Baugemeinschaften sowie städtischen und privaten Wohnungsbaugesellschaften ein neuartiges Stadtquartier. Auch im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof entsteht Spannendes: Auf einer Fläche so groß wie die Theresienwiese sollen bald 3000 Menschen wohnen und 12 000 arbeiten. Es entsteht eine Mischung aus Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur. Denn auch der neue Konzertsaal soll im ehemaligen Kunstpark Ost angesiedelt werden. Auch Gastronomie soll es hier künftig weiterhin geben.

Öffentlicher Raum: Dinner auf der Straße

Der öffentliche Raum darf nicht dem massiven Wohnungsbau zum Opfer fallen. Das ist allen Planern in der Stadt klar. Denn wo München wächst, braucht es auch mehr Platz für die Menschen. Künftig müssen alle erdenklichen Räume auch auf eine mögliche Nutzung hin untersucht werden. Das beginnt bei Dachgärten oder Freizeitanlagen auf Dächern, das können auch Parkplätze sein, die temporär für Kultur- oder Sportveranstaltungen genutzt werden. Das sind natürlich auch Fußgängerzonen und Plätze: Insbesondere die Umwidmung der Sendlinger Straße in eine Fußgängerzone zeigt, dass auch Straßenzüge durchaus zum Verweilen einladen können, sobald die Autos vom Straßenrand verschwunden sind. Und derzeit wird ein Konzept entwickelt, wie der innerstädtische Isarraum künftig besser genutzt werden könnte. Die Ideen aus mehreren Workshops reichen von breiten Treppen zum Fluss über Cafés und Restaurants am Wasser bis hin zu einem Flussbad in der Isar.

Mobilität: Platz für Radfahrer

Die Stadt der Zukunft braucht auch neue Formen der Mobilität. Denn Hunderttausende zusätzliche Einwohner in München, die alle mit dem Auto fahren wollen, das wird nicht funktionieren. Auch der öffentliche Nahverkehr stößt längst an seine Grenzen. Eine neue U-Bahn-Strecke in Nord-Süd-Richtung soll vor allem Entlastung für die Münchner Innenstadt bringen. Diskutiert werden auch Verlängerungen von U-Bahn-Linien nach Freiham und nach Johanneskirchen. Wichtig ist der Ausbau des Radverkehrsnetzes etwa mit Radschnellwegen ins Münchner Umland. Auch bei bereits heute stark frequentierten Radwegen müssen Lösungen gefunden werden, doch die werden voraussichtlich auf Kosten der Autofahrer gehen. Trotzdem wird für den Straßenverkehr weiter gebaut: In naher Zukunft könnten Tunnel an der Landshuter Allee, am Isarring sowie an der Tegernseer Landstraße entstehen. Wachsende Elektromobilität und autonomes Fahren wird die Stadt zudem weiter verändern.