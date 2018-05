2. Mai 2018, 18:36 Uhr Neubau oder Sanierung Das Arabellahaus soll neu erstehen

Das Arabellhaus ist sanierungsbedürftig, es soll daher womöglich abgerissen und neu gebaut werden.

Bewohner und andere Mieter des Arabellahauses müssen in jedem Falle ausziehen, da auch im Fall einer Kernsanierung die Immobilie zu einer jahrelangen Großbaustelle würde.

Von Alfred Dürr

Beim sanierungsbedürftigen Arabella-Hochhaus, das seit fast 50 Jahren die Silhouette Münchens prägt, läuft vieles auf einen Abriss hinaus. Danach soll es komplett neu gebaut werden - im gleichen Erscheinungsbild wie bisher und auch mit derselben Mischung aus Wohnen, Hotel, Praxen und Geschäften. Die Eigentümerin, die Bayerische Hausbau, weiß inzwischen, dass für die Maßnahmen das Haus geräumt werden muss und plant dies für das Jahr 2026.

Substanz und Statik der Immobilie sind inzwischen in solch einem schwierigen Zustand, dass die Hausbau auf einen Neubau setzt. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, sagt Hausbau-Chef Jürgen Büllesbach. Die architektonischen, technischen und vor allem auch wirtschaftlichen Optionen würden weiter geprüft. Das Arabellahaus halte ganz sicher noch ein paar Jahre, aber sehr viel länger nicht mehr, sagt Büllesbach.

Das charakteristische Bauwerk entstand in den Jahren 1966 bis 1969 nach dem Entwurf des Architekten Toby Schmidbauer. Es ist 72 Meter hoch, 154 Meter lang und 19 Meter breit - ein scheibenartiger Klotz mit der ganz besonderen Netzstruktur seiner Fassade. Unter einem Dach gibt es hier Wohnungen, Geschäfte, ein Hotel, Arztpraxen und eine Klinik. Der Begriff von der "Stadt in der Stadt" hat sich dafür eingeprägt.

Errichten ließ es der Unternehmer Josef Schörghuber, als Wahrzeichen des von ihm geschaffenen Arabellaparks. Auftritt und Nutzung der Immobilie haben etwas Einzigartiges, und das soll nach Ansicht von Büllesbach auch so bleiben. Egal, ob der Komplex abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, oder ob das Arabellahaus doch generalsaniert wird.

Die Mischung der Mieter, die städtebauliche Bedeutung und das modellhafte Nutzungskonzept, das in den Sechzigerjahren verwirklicht wurde, sollen also in den Neubau übertragen werden. "Wir stehen zum Arabellahaus", sagt Büllesbach. Es sei wesentlicher Bestandteil des Portfolios der Bayerischen Hausbau, die zur Schörghuber-Unternehmensgruppe gehört. Das Wesen und der Charakter müssten erhalten bleiben.

Dass es Ende der Sechzigerjahre errichtet wurde, ist dem Gebäude bis heute anzusehen. Damals galt es als topmodern. (Foto: Alessandra Schellnegger)

In den vergangenen Wochen war deshalb auch die Forderung laut geworden, das Arabellahaus auf die Denkmalliste zu setzen und damit vor einem Abriss zu bewahren. Generalkonservator Mathias Pfeil, Chef des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, lehnt dies ab. "Man darf sich dabei nicht von seinem Gefühl leiten lassen", sagt er. Es gebe klare Kriterien für ein Denkmal und diese erfülle das Arabellahaus nicht: "Es ist ein ganz normales Scheiben-Hochhaus, mehr nicht."

Auch Büllesbach sagt, er wolle das Wort Denkmal bewusst nicht in den Mund nehmen. "Aber es ist nicht nur für uns ein besonderes Gebäude", sagt er. Wenn man schon seinen Charakter in einem Neubau bewahren wolle, gelte das auch für die spezielle Netzstruktur der Fassade. Ob sie in ihrem ursprünglichen Bild am Neubau auftauchen wird, ist unklar. Auf jeden Fall wolle man die Grundstruktur in moderner Form auf das Nachfolge-Gebäude übertragen.

Bewohner und andere Mieter des Arabellahauses, die am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung geladen waren, müssen sich auf jeden Fall auf einen Auszug einstellen. Selbst im Fall einer Kernsanierung würde die Immobilie zu einer jahrelangen Großbaustelle. Aus dem örtlichen Bezirksausschuss kam bereits Widerstand gegen Abrisspläne: Ohne das Haus verliere das Ensemble des Arabellaparks sein unverkennbares Gesicht. Doch dieses Gesicht, so Büllesbach, könnte mit dem Neubau bewahrt werden.