3. Mai 2018, 16:05 Uhr Neuaubing Mann berührt Jungen auf Spielplatz - Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs

Ein Achtjähriger ist in Neuaubing von einem Mann oberhalb der Kleidung im Intimbereich angefasst worden. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest.

Ein Grundschüler ist von einem 21-Jährigen21-Jähriger am Spielplatz im Intimbereich berührt worden. Gegen den Mann wird nun wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt. Der Übergriff ereignete sich am Dienstagabend zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr, als der Achtjährige mit seinen Freunden auf einem Spielplatz in Neuaubing unterwegs war. Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zu seinem Elternhaus, wohin der Junge schon nach etwa 15 Minuten aufgeregt zurückkehrte. Er schilderte seiner Mutter, dass ein Mann ihn oberhalb der Kleidung im Intimbereich berührt habe. Daraufhin kehrten die beiden zum Spielplatz zurück und der Junge konnte seiner Mutter den Mann zeigen, der ihn zuvor angefasst haben soll.

Die Frau stellte den mutmaßlichen Täter zur Rede, doch der 21-Jährige gab zunächst vor, sie sprachlich nicht zu verstehen. Im weiteren Gespräch wich er den Vorwürfen aus und äußerte, nur einen Spaß gemacht zu haben. Schließlich verständigte die Mutter den Polizeinotruf. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest. Er ist weder einschlägig polizeibekannt noch war er betrunken. Die Polizisten brachten ihn in eine Haftanstalt. Gegen den Mann wird nun wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt, ein Richter entließ den 21-Jährigen vorläufig aus der Haft.