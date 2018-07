6. Juli 2018, 19:01 Uhr Neuaubing Daten sammelnder Lichtmast mit Wlan

In Neuaubing ist der erste intelligente Lichtmast Münchens in Betrieb gegangen. Der Lichtmast, der von außen herkömmlich aussieht, verfügt über zahlreiche Sensoren, die Daten beispielsweise über die Umwelt und den Verkehr in der Umgebung erheben. Im Zuge des Projekts "Smart City" soll der Mast so digitale Daten sammeln, mit denen später vielleicht einmal Prozesse gesteuert werden können, um das Leben in der Stadt zu erleichtern. Bis es soweit ist, dauert es allerdings noch ein bisschen, aktuell hat der Mast vor allem zwei spürbare Funktionen: Er bietet Wlan und spendet, wie seine herkömmlichen Vergleichsmodelle, tatsächlich auch noch Licht.