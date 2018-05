31. Mai 2018, 18:36 Uhr Nächtliche Hilferufe 78-Jähriger rettet Betrunkenen aus Eisbach

Aufregung im Englischen Garten: Ein junger Mann ist in München am frühen Donnerstagmorgen betrunken in den Eisbach gefallen und von einem 78-jährigen Anwohner gerettet worden. Dessen 74 Jahre alte Frau hörte gegen halb zwei Uhr nachts jemanden ins Wasser fallen und wählte den Notruf. Ihr Ehemann eilte zu Hilfe. Noch bevor die Beamten eintrafen, hatten Passanten mit dem Rentner den Betrunkenen herausgezogen, wie die Polizei berichtet. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob er absichtlich hineinsprang oder unfreiwillig in den Eisbach fiel, blieb unklar. "Der Mann war so betrunken, dass er dazu nichts sagen konnte oder wollte", sagte eine Polizeisprecherin.