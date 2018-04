19. April 2018, 18:52 Uhr Nachruf Ein Literat mit sozialer Verantwortung

Der Schriftsteller und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dieter Lattmann ist im Alter von 92 Jahren gestorben

Von Sabine Reithmaier

Dieter Lattmann gab sich keinen Illusionen hin. Es sei sehr mühsam und schwierig, sich und seinen Ruhm selbst zu überleben, sagte der Schriftsteller im vergangenen Oktober. In der Seniorenresidenz im Münchner Norden, in der er seit einigen Jahren lebte, würden die jüngeren Mitbewohner ihn als Autor schon gar nicht mehr kennen. Aber das nahm er - wie so vieles in seinem Leben - gelassen hin. Jetzt ist Dieter Lattmann gestorben.

Mit dem Schreiben hatte er zu dem Zeitpunkt bereits aufgehört. 17 Bücher - das müsse genügen, sagte er. Jetzt könne er es sich erlauben, für den Rest seiner Jahre Pause zu machen. Dabei gönnte er sich nicht wirklich Ruhe. Anlass unseres Besuchs war seine Gründung der Stiftung Literatur, mit der er ältere notleidende Schriftsteller unterstützt, aber auch junge Autoren fördert, die politische erzählende Dichtung schreiben, Texte, die sich mit Machtstrukturen auseinandersetzen. Das passte gut zu seinem lebenslangen Engagement für andere Kulturschaffende.

Lattmann wurde 1926 in Potsdam in eine Offiziersfamilie hineingeboren, zog 1944 in den Krieg. Schnell wurde ihm klar, dass er dazu nicht taugte. Weil er den Mund nicht hielt, brachte ihm seine "Wehrkraftzersetzung" eine Degradierung ein. Nur ein wohlgesonnener Vorgesetzter verhinderte Schlimmeres. Nach dem Krieg begann er zu schreiben, absolvierte eine Verlagslehre, begann sich politisch zu engagieren. Im Juni 1969, als Heinrich Böll in einer programmatischen Rede das "Ende der Bescheidenheit" anmahnte und der Verband deutscher Schriftsteller ins Leben gerufen wurde, übernahm Lattmann den Gründungsvorsitz. Bereits im ersten Programm definierte er die Notwendigkeit einer sozialen, künstlerischen Absicherung, für die er sich später als SPD-Bundestagsabgeordneter engagierte. Ohne ihn hätte es die Künstlersozialversicherung nicht gegeben.

Seine acht Jahre im Bundestag (1972 bis 1980) verarbeitete er in zwei erfolgreichen Büchern: "Die Einsamkeit des Politikers" (1977) und "Die lieblose Republik" (1981). Es folgten weitere präzis recherchierte Romane "Die Brüder" (1985), "Jonas vor Potsdam" (1995), der "Fernwanderweg" (2003) oder - sein letztes Buch - "Es will Abend werden" ( 2016). "Ich weiß nicht, wie lang ich noch durchhalte", sagte er im Oktober. Viel Lust zum Leben hatte er nicht mehr. Er war allein, hatte zwei Söhne und seine Frau überlebt. Jetzt ist er gegangen. Er wurde 92 Jahre alt.

Die Trauerfeier findet am 26.4., 12.45 auf dem Münchner Nordfriedhof (Aussegnungshalle) statt