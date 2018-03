15. März 2018, 18:55 Uhr Nachruf Arzt und Philosoph

Hans Hege ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Im Alter von 93 Jahren ist der Mediziner und Ehrenpräsident der Bayerischen Landesärztekammer Hans Hege am 6. März in München gestorben. Hans Hege wurde 1924 in Berlin geboren und als 19-Jähriger von der Wehrmacht an die Russlandfront geschickt. Dort wurde er schwer verwundet und erkrankte an Malaria. Er verzichtete aus Gewissensgründen auf die begonnene Offizierslaufbahn. Nach dem Krieg studierte er Medizin. Der Freund von Philosophie und Literatur war an verschiedenen Kliniken tätig, bevor er sich 1965 als Praktischer Arzt in München niederließ. Hege war viele Jahre Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung und von 1991 bis 1999 Präsident der Bayerischen Landesärztekammer.