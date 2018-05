4. Mai 2018, 18:49 Uhr Nachgefragt bei Performerin Sophia Schroth

"Es passiert wieder was"

Von Christiane Lutz

Als an den Münchner Kammerspielen 1968 Schauspieler bei Peter Steins Inszenierung des "Viet Nam Diskurs" Geld für den Viet Cong gesammelt hatten, war das ein Riesenskandal. In Erinnerung an die aufgewühlte Zeit lud das Theater 50 Jahre später Künstler ein, sich in Kurzbeiträgen mit Themen der damaligen Zeit auseinanderzusetzen. Darunter war auch die feministische Performancegruppe "Henrike Iglesias". Sophia Schroth ist Teil des Kollektivs.

Auf gewisse Weise, findet Sophia Schroth, leben wir heute im Paradies, verglichen mit 1968. "Frauen dürfen nicht mehr straffrei vergewaltigt werden, wir haben eine Bundeskanzlerin, wir dürfen sogar abtreiben." Andererseits: Es gibt genug, das 50 Jahre nach 1968 für Frauen immer noch "zum Kotzen" ist: "Jede vierte Frau in Deutschland hat schon mal sexualisierte Gewalt erlebt, Frauen verdienen weniger als Männer und übernehmen mehr soziale Aufgaben. Und Rasierer für Frauen kosten mehr als für Männer." Die Künstlerinnen von Henrike Iglesias sagen auch, "die alten weißen Männer" könnten mit den Abenden oft nichts anfangen. Ihre Performances sind laute Anklagen an eine noch immer nicht gleichberechtigte Gesellschaft. Aber auch an Frauen, die immer zu nett sein wollen und sich ständig entschuldigen. In München haben die Schauspielerinnen ihre Zuschauer mit den Missständen konfrontiert und dann aus einer Lotto-Trommel Zettel mit aufgeschriebenen Versprechen gezogen, etwa "Ich werde mich künftig an der Verhütung beteiligen". Diese Versprechen sollte jeweils ein männlicher Zuschauer übernehmen.

Das echte 1968 ist für Künstlerinnen wie Sophia Schroth und ihre Kolleginnen, die alle um die 30 sind, sehr weit weg. "Aber ich denke, gerade erleben wir durchaus wieder eine Zeit der Veränderung", sagt Schroth. "Vielleicht nicht ganz in der Drastik und Härte wie 1968 damals, aber es passiert was. Das finde ich großartig."