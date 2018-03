19. März 2018, 18:54 Uhr Nachgefragt bei Lea Binzer

25-jährige Masterstudentin Geschichte

"Wenn mein Vater mir erzählt, wie sie früher jedes Jahr zu den Ostermärschen gegangen sind, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren, dann denke ich mir schon manchmal: Warum ist es heute so ruhig? Warum regt sich so wenig Protest? Umweltverschmutzung, Klimapolitik, Rüstungsexporte - natürlich gibt es immer noch vieles, worüber man sich aufregen und wo man sich engagieren könnte. Aber es ist alles so kompliziert, es gibt so viele Fakten und Meinungen, dass ich es schwierig finde, eindeutig Stellung zu beziehen. Es würde mir wirklich schwer fallen, hinter einem Transparent durch die Straßen zu ziehen. Und beim Protest gegen die Rechten hätte ich, ehrlich gesagt, auch Angst vor Gewalt. Bei einer Demo war ich aber doch dabei: Wir sind vor einigen Jahren mit dem ganzen Jahrgang unseres Gymnasiums aus dem Allgäu nach München gefahren, um gegen das achtjährige Gymnasium zu protestieren, dessen Versuchskaninchen wir damals waren. Und tatsächlich hatte dieser anhaltende Protest ja letztlich Erfolg: Das G8 ist wieder abgeschafft."