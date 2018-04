3. April 2018, 18:47 Uhr Nachgefragt bei Benedikt Ronge

19-jähriger Philosophie-Student

Protokoll von Ornella Cosenza

Vergleicht man die 68er mit Heute, ist das Ironische an der ganzen Sache: die Themen sind weitgehend die gleichen - Gleichstellung von Mann und Frau, sexuelle Freiheit und Umweltschutz zum Beispiel. Mir persönlich ist auch Europa besonders wichtig. Mir fällt auf, dass es heute vermehrt Solidaritätsmärsche sind, an denen die Menschen teilnehmen. Man möchte damit zeigen, dass man da ist, ein Zeichen setzen. Das ist doch ein großes Vertrauen in die Demokratie. Die Art und Weise, wie man heute seine Meinung kundtut, hat sich aber sehr verändert. Das kann quasi jeder aus seinem Zimmer via Twitter tun. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass die Jugend heute unpolitischer ist. Die Art, wie man sich informiert, hat sich geändert. Trotzdem glaube ich, dass es für die Menschen eine andere Kraft hat, wenn man sich verabredet und rausgeht. Auch der Austausch mit den älteren Generationen ist wichtig, aber wir können nicht die zweiten 68er sein, dafür hat sich zu viel verändert. Deshalb ist es zwar gut, sich anzuhören, was die "Alten" sagen, wie sie die Dinge sehen, aber aktiv werden müssen wir auf unsere Weise, für unsere Zeit.