11. April 2018, 19:00 Uhr Nach Urteil des Verfassungsgerichts 318 unverzichtbare Millionen

Der Stadtkämmerer fordert, die neue Grundsteuer dürfe nicht weniger einbringen als bisher

Von Anna Hoben

Die Stadt München hat im vergangenen Jahr 318 Millionen Euro durch die Grundsteuer eingenommen. Verglichen mit der Gewerbesteuer (2,5 Milliarden Euro) und angesichts ihrer Gesamteinnahmen von etwa sieben Milliarden Euro ein kleinerer Posten also - aber einer, auf die Stadt keinesfalls verzichten kann und will. "Durch den anhaltenden Zuzug werden wir in Zukunft steigende Ausgaben haben", sagt Stadtkämmerer Ernst Wolowicz. Egal also, wie ein künftiges Modell für die Grundsteuer aussehen könnte: "Es ist wichtig, dass wir mindestens dasselbe Steueraufkommen haben werden wie nach der jetzigen Gesetzeslage." Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Dienstag entschieden, dass die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 neu geregelt werden muss.

Egal, ob man nun Eigentümer ist oder Mieter, auf den die Grundsteuer über die Betriebskosten umgelegt wird: Man möchte natürlich gerne wissen, welche Auswirkungen das neue Gesetz haben wird, gerade in einer Stadt wie München, wo Wohnraum besonders knapp und teuer ist. Allein: "Wie das ausschauen wird, weiß kein Mensch", sagt Kämmerer Wolowicz. In den vergangenen Jahren sind die Grundsteuereinnahmen nur wenig gestiegen, obwohl in München viel gebaut wurde; 2015 waren es 314 Millionen Euro, 2016 eine Million mehr. Dass das Gesamtaufkommen auch künftig nicht steigen dürfe, sei politischer Konsens auf Bundes- und Landesebene, so Wolowicz. Welcher Weg aber zum Ziel führen wird, ist noch völlig unklar.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert, dass der Bund bei der Neuregelung auch die Mieter in den Blick nimmt. "Eine neue Bewertung der Grundsteuer darf nicht automatisch zu entsprechenden Mieterhöhungen führen", sagt er. Das wäre "gerade in München verheerend". Eine Neuregelung solle deshalb auch die derzeit mögliche Umlage auf die Miete neu regeln. Er wolle sich von Anfang an über den Deutschen Städtetag in die Debatte über die möglichen Modelle einbringen. Vier verschiedene werden derzeit diskutiert.

Das Urteil sei absehbar gewesen, sagt Kämmerer Wolowicz; froh ist er darüber, dass es der Stadt Planungssicherheit bis Ende 2024 gebe. Zwar muss die Grundsteuer bis 2019 auf ein neues Fundament gestellt werden. Zur Umsetzung haben die Kommunen aber noch fünf Jahre länger Zeit; so lange soll eine Übergangsfrist gelten. "Spannend wird es dann 2025", prophezeit Wolowicz. Wie die Verwaltung den Aufwand bewältigen könne, hänge von dem neuen Modell ab und davon, wie kompliziert die Berechnung sei. "Es wird sicher Gewinner und Verlierer geben. Es wird in München Menschen geben, die mehr zahlen, und welche, die weniger zahlen." Wer in welcher Weise betroffen sein wird, lasse sich noch nicht absehen.

Alle Grundstücke neu zu bewerten, "das würde nicht funktionieren", glaubt Rudolf Stürzer vom Münchner Haus- und Grundbesitzerverein. Er plädiert für ein Pauschalmodell, das Grundstücks- und Wohnfläche berücksichtigt. Letztlich habe aber auch der Stadtrat nicht unwesentlich mitzureden, nämlich indem er den Hebesatz festlegt, nach dem sich die Steuer berechnet. In München liegt dieser laut Wolowicz momentan leicht unter dem Durchschnitt der deutschen Großstädte. Die Bayernpartei will nun im Stadtrat über das Thema beraten. Es sei zu klären, welche Verschiebungen es gebe könne und was dabei eine Rolle spiele, heißt es in einem Antrag. Man müsse die Münchner an der Debatte beteiligen, weil sie alle betreffe.