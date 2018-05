25. Mai 2018, 18:52 Uhr Nach Urteil AfD will in städtische Häuser

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts appelliert die AfD an Oberbürgermeister Dieter Reiter, auf weitere Rechtsmittel zu verzichten und der Partei die gewünschten Räume in städtischen Kultur- und Bürgerhäusern zu vermieten. Die Stadt hatte dies mit Hinweis auf eine Vorgabe des Ältestenrats abgelehnt, wonach nur im Stadtrat vertretene Parteien Wahlkampfveranstaltungen in den kommunalen Gebäuden abhalten dürften. Das Verwaltungsgericht sah in dieser Vorschrift den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt. "Wir werden heute noch die gewünschten Räumlichkeiten beantragen", erklären Michael Groß und Wilfried Biedermann, die den AfD-Kreisverbänden München-Nord und Ost vorstehen. Die Stadt hat bereits angekündigt, weitere rechtliche Schritte zu prüfen.