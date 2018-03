23. März 2018, 15:54 Uhr Nach Gespräch mit Erzdiözese BND baut Funkanlage in Frauenkirche ab

Der Geheimdienst hält aber auch fest: Mit der Anlage im Nordturm habe man zu keiner Zeit Funkverkehr abhören können.

Von Bernd Kastner und Jakob Wetzel

Im Nordturm der Münchner Frauenkirche wird es künftig keine Funkanlage des deutschen Auslandsgeheimdienstes mehr geben: Wie der Bundesnachrichtendienst (BND) am Freitag in Berlin mitteilte, will er seine Technik noch vor Ostern aus dem Liebfrauendom entfernen. Das habe man den zuständigen Stellen im Erzbistum München und Freising angeboten.

Der im Turm verbaute "Repeater", eine Anlage zur Verstärkung von Funksignalen, sei schon seit 2011 nicht mehr genutzt worden. Laut Erzbischöflichem Ordinariat traf sich der Hausherr der Frauenkirche, Domdekan Lorenz Wolf, am Freitag in München mit einem BND-Vertreter. Wolf sprach im Anschluss von einem "einvernehmlichen Gespräch", in dem der BND zugesichert habe, die umstrittene Anlage abzubauen.

Deren Existenz war am Wochenende bekannt geworden. Am Mittwoch hatte Wolf gesagt, "Abhörtechnik würden wir im Domturm nicht dulden". Laut BND diente die Anlage aber allein der internen Kommunikation: Sie habe die Reichweite von vom BND genutzten Funkstrecken erhöht.

"Zu keiner Zeit war die Anlage geeignet, fremde Funkverkehre abzuhören", hieß es. Laut Ordinariat ist weiterhin unklar, wann die Anlage installiert wurde; dies müsse vor 1989 geschehen sein. Klar sei aber, dass der BND dafür kein Geld an die Kirche gezahlt habe.