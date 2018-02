15. Februar 2018, 18:55 Uhr Nach Fund einer Frauenleiche Zwei Mordverdächtige in Psychiatrie

Einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wohnhaus in Gröbenzell hat die Obduktion den Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestätigt. Gewalteinwirkung gegen den Hals hat demnach den Tod der 40-Jährigen aus dem Kreis Aichach-Friedberg verursacht, wie eine Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin in München ergab. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Gröbenzeller, den die Polizei am Mittwochmorgen in dem Wohnhaus festgenommen hatte, wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus für forensische Psychiatrie untergebracht. Gleiches gilt für einen 53-Jährigen, der im Verdacht steht, am Wochenende zwei Frauen in Petershausen getötet zu haben. Bei ihm gebe es "konkrete Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung", so die Polizei.