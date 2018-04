5. April 2018, 17:53 Uhr Münchner Süden Brandstifter legt drei weitere Feuer im Wald

Keine fünf Stunden nach dem Waldbrand im Truderinger Forst hat offenbar der Serienbrandstifter am Mittwochabend ein weiteres Mal zugeschlagen. An gleich drei Stellen im Wald, nicht weit entfernt vom Waldperlacher Feuerwehrhaus, legte er gegen 21 Uhr Feuer. Eine Zeugin sah Flammen und Rauch aus dem Wald nahe der Straße "Im Gefilde" und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Polizei und Feuerwehr entdeckten brennendes Gras, Gebüsch und Bäume. Die drei neuen Brandstellen, insgesamt mehr als 200 Quadratmeter Fläche, lagen jeweils nur etwa 15 Meter voneinander entfernt. Der Waldbrand wurde von der Berufsfeuerwehr München gelöscht. Kurz zuvor hatten noch Dutzende Einsatzkräfte wegen des Brandes vom Nachmittag, der eine Fläche von etwa zwei Fußballfeldern verwüstet hatte, den Wald durchkämmt. Auch Reiter und Spürhunde waren im Einsatz sowie zwei Polizeihubschrauber. Den Täter hielt das offenbar nicht davon ab, in unmittelbarer Nähe den nächsten Brand zu legen.