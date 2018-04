12. April 2018, 18:55 Uhr Münchner Osten Gemeinsam gegen die Verkehrsprobleme

Die Stadt München will mit dem Landkreis München und der Gemeinde Haar konkrete Verhandlungen über die Verkehrsprobleme im Münchner Osten aufnehmen. Das hat der Kommunalausschuss des Stadtrats in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Politiker fänden es sinnvoll, für die Verkehrserschließung der nördlich der S-Bahn-Gleise geplanten Neubaugebiete eine Studie zu erstellen. Auslöser ist der auf Haarer Gebiet geplante Schulcampus, für den der Landkreis ein Grundstück von der Stadt München benötigt. Der Münchner Stadtrat will nun die Gelegenheit nutzen und parallel die gravierenden Verkehrsprobleme anpacken - die Politiker erwarten sich offenbar für die Überlassung des Grundstücks ein Entgegenkommen des Umlands. Die Stadt will verhindern, dass der Verkehr aus den Haarer Neubauquartieren über Münchner Flur fließt, die Truderinger Bahnstraße ist schon jetzt hochbelastet. Als denkbare Lösung gilt eine neue Trasse durch das Gewerbegebiet am Rappenweg, das derzeit eine Sackgasse ist. Dort wären allerdings wegen eines privaten Sperrgrundstücks komplizierte Tauschgeschäfte notwendig. Zudem sträubt sich die Gemeinde Haar gegen Lastwagenverkehr auf ihrem Teilstück eines verlängerten Rappenwegs. Die Stadt ist aber überzeugt, dass nur ein gemeinsames Vorgehen die Wohnungsnot im Großraum München lindern kann.