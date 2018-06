5. Juni 2018, 08:24 Uhr Münchner Nahverkehr Obacht, so wird man versehentlich zum Schwarzfahrer

Es gibt viele Wege, um im Münchner Nahverkehr zum Schwarzfahrer zu werden - obwohl man ein Ticket hat. Sechs Beispiele.

Von Julia Haas

Falscher Stempel

Sie kaufte sich die richtige Fahrkarte und stempelte die richtige Anzahl Streifen. Trotzdem wurde die Münchnerin Helga Stadler zur Schwarzfahrerin. Stadler stempelte ihre Streifenkarte in Daglfing am Bahnhof und fuhr damit in die Innenstadt. Als sie am Marienplatz in die U6 stieg, wurde sie kontrolliert und bekam ein Bußgeld aufgebrummt. Warum?

Der Fahrscheinentwerter in Daglfing war offenbar defekt und hatte ihr nur Bruchstücke des Stempels auf die Fahrkarte gedruckt. Ein paar Tage nach Helga stempelte Ehemann Max Stadler am Marienplatz, auch hier funktionierte der Entwerter nicht richtig. Aufgefallen sei Max Stadler das nur, weil er das Problem von seiner Frau kannte. "Ich weiß doch nicht mal, wie so ein Stempel richtig ausschauen soll", sagt er.

Matthias Korte, Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), verweist auf die geltenden Tarif- und Förderungsbestimmungen: "Fahrgäste müssen kontrollieren, ob ihre Fahrkarten vernünftig gestempelt sind." Wenn das nicht der Fall ist, müssen sie sich eine neue Fahrkarte kaufen oder neue Streifen stempeln. Im Regelfall gebe es ja an jeder Haltestelle oder in jedem Verkehrsmittel mehrere funktionierende Entwerter.

Das Geld bekommen die Kunden dann bei einem der Kundencenter zurück. Wichtig: alles muss dokumentiert werden. Korte empfiehlt: "Standort/Entwerternummer, Datum, Uhrzeit, Linie, gerne Handyfoto." Ob und wie oft die Entwerter auf ihre Funktionalität überprüft werden, weiß die Deutsche Bahn (DB) nicht. Helga und Max Stadler haben ihnen zumindest geholfen, zwei davon zu finden.

Mal entwertet, mal nicht

Wer in München ein Tagesticket kauft, muss aufpassen, vor welchem Automaten er steht. Aus dem MVG-Automaten kommen nur Tickets ohne Stempel. "In München war das auch immer Usus", sagt MVG-Sprecher Korte. Vielen Münchnern sei das sogar sehr wichtig, um Fahrkarten auf Vorrat kaufen zu können. In Bussen und Trambahnen ist das jedoch anders. Die Automaten dort geben die Fahrkarten schon entwertet aus. Die MVG begründet dies damit, dass der Kaufvorgang auf diese Weise schneller abgeschlossen werden könne und sich so in Bus oder Tram keine Fahrgastschlange vor den Automaten bilde.

Die Deutsche Bahn hat ihre Automaten 2012 umgestellt, auch dort erhalten Kunden bereits entwertete Tickets. Der Grund dafür: Deutschlandweit und international sei es üblich, dass Tickets nicht zusätzlich gestempelt werden müssen: "Gerade mit Zügen der Deutschen Bahn kommen viele Touristen und auswärtige Besucher nach München. Sie wurden oft zu unfreiwilligen ,Schwarzfahrern', weil sie es aus ihrem Wohnort gewohnt waren, dass am Automaten gelöste Tickets sofort gültig sind", so ein DB-Sprecher. Mit einem zusätzlichen Tastendruck könne man bei DB-Automaten aber auch nicht-entwertete Tickets des Münchner Verkehrs- und Tarifbunds (MVV) auf Vorrat kaufen.

Aber wäre eine einheitliche Regelung für Kunden nicht praktischer? Im Rahmen der Tarifstrukturreform will die MVG prüfen, ob sie bei ihrem System bleibt oder die Entwertung vereinheitlicht. Zur Sicherheit empfiehlt es sich bis dahin, einfach zu probieren, die Fahrkarten zu stempeln. Zumindest so lange die Entwerter funktionieren. Ein Sprecher der Bahn erklärte nämlich, die Tickets aus den DB-Automaten würden mit ihrem Format sowieso nicht in die Entwerter passen.

Schwieriger Anschluss

Angenommen ein Münchner wohnt in Gern und fährt jeden Tag zur Arbeit an den Rosenheimer Platz. Er kauft sich eine Monatskarte für die Ringe eins und zwei, denn alles, was er sonst noch braucht, liegt auch in diesem Bereich. Was macht er aber, wenn er keine Lust auf Stau hat und am Sonntag gerne mit der S-Bahn an den Starnberger See fahren möchte? Der Bahnhof Starnberg liegt in Ring neun. Muss er sich eine ganz neue Fahrkarte bis Starnberg kaufen? Bei MVG-Automaten gibt es seit Dezember 2017 ein Anschlussticket.