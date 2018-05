28. Mai 2018, 18:07 Uhr Münchner Momente Wie Gelsenkirchen, bloß von vorne

Unter allen 401 deutschen Städten und Landkreisen gibt es in München den geringsten Anteil an Übergewichtigen.

München belegt wieder einmal einen ersten Platz in einem Städteranking. Andere Orte haben da nicht so viel Glück.

Kolumne von Anna Hoben

In München, das kann man der großen ZDF-Deutschland-Studie entnehmen, gibt es nicht nur die höchsten Mieten, sondern auch den geringsten Anteil an Übergewichtigen. Sind hohe Mieten gut fürs Gewicht? Geben die Münchner so viel Geld für Miete aus, dass nichts mehr für Essen übrig bleibt? Hält die körperlich fordernde Wohnungssuche (vierter Stock, ohne Aufzug) die Münchner einfach so fit? Wir wissen es nicht.

Es werden ja regelmäßig Studien gemacht, um herauszufinden, wo in Deutschland man "am besten" lebt. Und ebenso regelmäßig lautet die Antwort: München. Menschen mögen Listen und Rankings. Erstellte man ein Ranking davon, wer Rankings besonders mag und wer nicht so sehr, stünden wohl die Münchner ganz oben und unten die Gelsenkirchener. Das liegt daran, dass Gelsenkirchen selten gut abschneidet. In der großen ZDF-Deutschland-Studie liegt die Stadt auf Platz 401. Platz 1 von hinten, sozusagen. Der Oberbürgermeister hat sich, wie zu lesen ist, gegen die negative Beschreibung der Lebensqualität in seiner Stadt schon gewehrt ("Gelsenkirchen ist nicht der Bayerische Wald").

München hingegen liegt auf Platz 1 von vorne - wo auch sonst. Der Münchner freut sich und fühlt sich bestätigt: Man kann natürlich auch woanders leben, aber dann ist man halt selbst schuld. So denkt der Münchner, bevor er wieder dazu übergeht, sich je nach Stimmung darüber zu wundern oder zu ärgern, dass so viele Menschen nach München ziehen wollen und es langsam eng wird.

53 Kriterien haben sich die Macher der großen Deutschland-Studie angeschaut. Miserabel schneidet München ab bei der Mietpreis-Einkommens-Relation, bei der Erholungsfläche je Einwohner, bei den Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerten und bei der Altersarmut. Hervorragend ist München hingegen bei der Anzahl der Sonnenstunden pro Jahr. Und dem geringen Anteil an Übergewichtigen. Wenn wir also verzweifelt eine Wohnung suchen, können wir uns mit dem guten Wetter trösten. Und hey, wir sind schlank dabei.