3. Juni 2018, 18:52 Uhr Münchner Momente Verblasste Erinnerungen

Vor 25 Jahren schloss "Der blaue Engel" in Haidhausen. Auch wenn den dort gebotenen Jodel-Strip vermutlich niemand so recht vermisst - dem Viertel ist schon was abhanden gekommen. Nur was...?

Kolumne Von Thomas Anlauf

Früher haben alle noch in Schwarzweiß geträumt. Das lag natürlich am Fernseher, der damals keine Farbe kannte. Und an den Filmen, die nur im Titel bunt waren: Streifen wie "Die scharlachrote Kaiserin" oder "Der blaue Engel" flimmerten nachts im Traum noch einmal durch den Kopf. So wurden Träume schließlich zur Erinnerung, auch diese in Schwarzweiß, bis sie letztlich langsam verblasste.

"Der blaue Engel" in Haidhausen zählt zu diesen verblassenden Erinnerungen. Der Name der Kneipe sollte wohl an die Verfilmung von Heinrich Manns Roman "Professor Unrat" erinnern, in der Marlene Dietrich im Vergnügungslokal "Blauer Engel" von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt war. Das Kneipenpendant an der Wolfgangstraße versprach hingegen schlicht und derb "Bayrische Sexgaudi". Drinnen ging der Albtraum allabendlich los. Die Decke hing voll blauer Wölkchen, auf einer kleinen Bühne hüpften ein paar Frauen zur vollen Stunde zum "Ententanz" und ließen ihre Hüllen fallen. Müde Männer an den Tischen glotzten in ihre Gläser oder auf hüpfende Brüste. Das Bier für acht Mark war so schal wie die Show - und wer beim Jodler-Striptease noch nicht das Weite gesucht hatte, war hoffnungslos verloren für alles Gute und Schöne dieser Welt.

Mit dem Ende des Wonnemonats Mai vor 25 Jahren ging im "Blauen Engel" das Licht für immer aus. Es ist wahrlich nicht schade um den Schuppen, den ohnehin meist nur betrunkene Junggesellen oder amerikanische Biedermänner besuchten, die sich nicht in ein Bordell trauten. Dem heute allzu schönen und bunten Haidhausen ist trotzdem etwas abhanden gekommen. Nur was, das haben wir gottseidank fast schon vergessen.