3. Mai 2018, 18:32 Uhr Münchner Momente Unter safrangelben Schleiern

Alles niest und schnieft und putzt: Für Pollen gibt es gerade "ideale Flugbedingungen", sagen Experten. Für viele Münchner ist das nicht ganz so ideal. Wer aber mag, findet Trost in der Literatur

Kolumne von Johann Osel

Wenn Eduard Mörike doch nur richtig gelegen hätte! Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte - allzu gerne würde man das dieser Tage vor sich hinsäuseln auf den Straßen. Stattdessen kommt einem da diese Variante in den Sinn (und in die Nase): Frühling lässt seinen gelben Staub, und so weiter. Es ist eine Pollenplage, die über Bayern und besonders seine Hauptstadt hinwegfegt. Mehrere Baumarten blühen gleichzeitig und recht stark, Experten sprechen von einem "Mastjahr". Das milde Wetter im April schaffe "ideale Flugbedingungen für Pollen", so der Deutsche Wetterdienst. Sie kleben an Scheiben und bei offenem Fenster an den Möbeln, sie überziehen Tische und Stühle, auf denen eigentlich fröhliche Weißbiertrinker sitzen sollten. Allergiker fluchen mit roten Augen und wunden Näschen; der Rest der Bevölkerung putzt und kehrt und wischt und schrubbt.

Eine Stadt ist genervt. "Der gelbe Wahnsinn" schimpft der ADAC auf Facebook und sorgt sich - wie sollte es anders sein - um "verklebte Autos" in City und Umland. Bild München erhebt deftig Anklage: "Fichtensex versaut uns den Frühling!" Mancher freilich entflieht dem staubigen Schlamassel mit Humor, vielleicht sind ja doch nicht fiese Fichten der Auslöser. Die letzte gelbe Flut in der Stadt ist nicht lang her, als die Firma Obike quasi über Nacht gut 7000 gelbe Leihräder an allen Ecken aufstellte. Wegen Vandalismus und geringer Nachfrage werden die meisten wieder eingesammelt. Stammt die akute Münchner Gelbheit womöglich gar nicht aus der Botanik, sondern ist ein neuer Obike-Anlauf, ein körniger Marketinggag? Oder steckt die FDP dahinter, die sich anschickt, wieder in den Landtag einzuziehen? Christian Lindner zumindest wurde am Mittwoch in München gesichtet, bei einem Vortrag an der TU.

Aber Schluss mit Unfug - lieber noch mal Literatur als Trost für Niesende und Putzende. Zum Beispiel eine traumhafte Beschreibung aus der Feder von Ludwig Ganghofer: "Auf dem Gehäng der Sonnleite war über weite Strecken alles Grün der Bäume unter safrangelben Schleiern verschwunden. In solcher Menge wehte der suchende Blütenstaub durcheinander. Immer wieder blies der Morgenwind einen verirrten Schwarm dieser reisenden Sehnsucht über das Tal hinüber."