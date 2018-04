4. April 2018, 18:51 Uhr Münchner Momente Sauerkraut statt Porridge

Im Kreisverwaltungsreferat gibt es eine Briten-Aktion: Jede Wochen sind 20 Termine zur Einbürgerung speziell für Untertanen von Queen Elizabeth reserviert

Kolumne von Dominik Hutter

So kann man es natürlich auch machen: Wenn sich schon das Land Großbritannien von der EU abwendet, sollen wenigstens die Briten dem Kontinent die Treue halten. Und weil dies ohne die richtige Staatsangehörigkeit bald nicht mehr flutscht, gibt es im Münchner Kreisverwaltungsreferat seit diesem Monat eine spezielle Briten-Aktion: In der Einbürgerungsstelle der Behörde sind bis zum Brexit jede Woche 20 Termine speziell für die Untertanen von Queen Elizabeth reserviert. Die Zeit drängt, falls die Treue zu den Windsors auch nach der Ausstellung eines deutschen Passes Bestand haben soll. Denn nur bis zum Brexit Ende März 2019 darf die deutsche zusätzlich zur britischen Staatsbürgerschaft beantragt werden. Danach muss sich jeder Antragsteller von Krone und Porridge lossagen und kompromisslos auf Steinmeier sowie dieses komische Sauerkraut setzen.

Kein Wunder, dass in den Fluren des Kreisverwaltungsreferats inzwischen die Hölle los ist. Der deutsche Pass, aus britischer Perspektive bislang ein Ladenhüter, hat eine Attraktivität entwickelt, die umgekehrt proportional zu der des Finanzplatzes London verläuft. War es vor fünf Jahren noch normal, dass gerade einmal zehn Briten pro Jahr an der Ruppertstraße vorsprachen, sind es nunmehr 241 - gerechnet von Januar 2017 bis einschließlich Januar 2018. 241! Seit Anfang 2016 haben in München sogar schon insgesamt 623 Briten Antrag auf Asyl - pardon: auf die deutsche Staatsbürgerschaft natürlich - gestellt. Gut möglich, dass bald die ersten Heimattümler Bauchweh bekommen ob dieser Invasion von der Insel. Denn viele Briten essen ihre Pommes mit Essig, schieben die Fenster nach oben auf und pflegen ansonsten einen Humor, dessen politische Inkorrektheit nicht mehr in diese strenge Zeit passt. Das wirkt in der bayerischen Leitkultur wie eine Weißwurst vom Grill. Hier werden Fenster zur Seite geöffnet, seit Jahrhunderten schon. Basta!

Übrigens setzt die Einbürgerung Kenntnis der hiesigen Lebensverhältnisse voraus. Man muss wissen, wie man einen Tischmülleimer bedient, warum auf Volksfesten jeder Musik- und Modegeschmack verlustig geht und welche Schummel-Software die Abgaswerte von Autos am effektivsten senkt. Zudem gilt es das Wort Kreisverwaltungsreferat fehlerfrei auszusprechen. Wie bitte? Dann doch lieber Brexit? Schade eigentlich, hier regnet es schließlich auch sehr oft.