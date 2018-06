6. Juni 2018, 18:56 Uhr Münchner Momente München, teile dich!

Die Sparkasse lehnt den Vorschlag ab, Filialen mit anderen Banken gemeinsam zu betreiben, statt sie zu schließen. Vermutlich hat sie noch nicht erkannt, dass die Idee so gut ist, dass sie ganz München retten könnte

Kolumne von Pia Ratzesberger

Es ist schon viele Jahre her, dass man in den Nachrichten zum ersten Mal davon las, dass die Zeit der Bankfiliale vorbei ist. Die Schlagzeilen wiederholten sich von da an, immer weniger Filialen, Filialsterben - und überhaupt, keine Beratung am Schalter mehr? Aufschrei. Es scheint sich mit den Bankfilialen nur ähnlich zu verhalten wie mit den Telefonzellen, den Schallplattenläden oder dem Haushaltswarengeschäft mit Pilzbürsten: Alle bedauern ihr Verschwinden. Trotzdem geht niemand hin.

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat vor einiger Zeit ...