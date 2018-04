18. April 2018, 18:49 Uhr Münchner Momente Heimatkunde auf der Wiesn

Die Grünen wollen einen unterrichts- und hausaufgabenfreien Nachmittag für Schulkinder - damit die Kleinen aufs Oktoberfest gehen können

Kolumne von Andreas Schubert

Man kann nicht oft genug darauf hinweisen: Am 22. September startet auf der Theresienwiese das alljährliche Lern- und Volkskundefest. Ja, richtig gelesen: Nur Unkundige sehen in der Wiesn eine Fress- und Saufveranstaltung. Auch die Grünen im Münchner Stadtrat wissen den pädagogischen Wert des Oktoberfests zu schätzen und schlagen einen unterrichts- und hausaufgabenfreien Nachmittag für Schulkinder vor, damit sie auf die Wiesn gehen können. "Mit einem gestalteten Nachmittag auf dem Oktoberfest könnte zum Beispiel Heimatkunde viel interessanter und anschaulicher sein als ein rein theoretischer Unterricht im Klassenzimmer", heißt es im Antrag. Welch Kindermund widerspricht da schon? Und wer zweifelt daran, dass Horden torkelnder Australier oder lallender Rheinländer ein vortreffliches Anschauungsmaterial für Heimatkunde sind?

Aber mal im Ernst: Die Grünen wollen, dass Kinder die Wiesn nicht nur als kommerzielle Bespaßung erleben, weshalb die Stadt pädagogische Angebote entwickeln solle. Zudem würden die Kinderattraktionen profitieren und der Druck vom Wochenende genommen. Eine schöne Sache wäre das. Aber warum bitteschön sollten nicht auch Erwachsene mal einen freien Nachmittag für Feldforschung bekommen? Wer öfter mal da war, weiß, dass sich die Wiesn für Studien aller Art eignet. Woher nähmen Modedesigner nur ihre Inspiration ohne die Street Credibility des Trachtenvolks? Wo sonst bekommen Ökonomen solch einen Anschauungsunterricht in feudaler Marktwirtschaft? Wo könnten Biologen besser die verschiedenartigsten Zusammensetzungen spontan ausgesonderter Mageninhalte untersuchen? Also, liebe Arbeitgeber, nehmt euch den Antrag als Beispiel - und lasst uns Große auch mal was Gescheites lernen!